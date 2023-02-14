FOX Çalar Saat programının konuğu Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Nazmi Şahin oldu. Canlı yayına bağlanan Nazmi Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Nazmi Şahin kimdir? Nazmi Şahin kaç yaşında, nereli?

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Nazmi Şahin Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayına bağlanan Nazmi Şahin kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Nazmi Şahin kimdir? Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Nazmi Şahin kaç yaşında, nereli? Nazmi Şahin biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Nazmi Şahin kimdir? Nazmi Şahin kaç yaşında, nereli? Nazmi Şahin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NAZMİ ŞAHİN KİMDİR?

Nazmi ŞAHİN 1971 Yılında Çorum ' Un Alaca Ilçesinde Doğdu. İlköğretimini Ve Liseyi Ankara' Da Bitirdi. 1997 Yılında Yakın Doğu Üniversitesi ( NEU ) İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Oldu. 1997-1999 Yılarında Lukoil Firmasıyla Yurt Dışına Giderek KOGALİM HEATLINE Projesi Ve NEFTBANK Projelerini Tamamladı Ve Iş Bitirme Belgesi Aldı. 1999 Yılında Merkezi Ankara Olan H.N.E. Proje Mühendislik Inşaat Firmasını Kurup Proje Ve Müteahhitlik Sektöründe Hizmet Vermeye Başladı. 2010 Yılında Tunam Yapı Denetim Şirketini Kurarak Yapı Denetim Alanında Faliyetlerde Bulundu. Yurt Içi Ve Yurt Dışında Bir Çok Projeye Imza Atmıştır. 2001 Yılında Yapı Denetim Üzerine Kitap Yazmıştır. Ankara Tcaret Odası Mecis Üyesi,TOBB Yoikk Çevre Imar Komisyonu Başkan Yardımcısı,Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi,Görevleri Devam Etmektedir. İngilizce Ve Rusça Bilen Nazmi ŞAHİN Evli Ve Iki Çocuk Babasıdır.