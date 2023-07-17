FOX Çalar Saat programının konuğu Muhammed Şahin Muhammed Şahin oldu. Canlı yayına bağlanan MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Muhammed Şahin kimdir? Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli?

Muhammed Şahin Muhammed Şahin Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Muhammed Şahin kimdir? Muhammed Şahin Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli? Muhammed Şahin biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Muhammed Şahin kimdir? Muhammed Şahin kaç yaşında, nereli? Muhammed Şahin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MUHAMMED ŞAHİN KİMDİR?

Muhammed Şahin, (d. 1965 Pazar, Rize,Türkiye), Türk mühendis, akademisyen ve eski İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü.

1987 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991'de University College London'dan master ve 1994 yılında University of Newcastle upon Tyne'dan Doktora derecelerini aldı. 1996'da doçent ve 2002 yılında profesör oldu. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü görevini yerine getirmiştir. Mart 2013'te MEF Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.