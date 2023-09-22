FOX Çalar Saat konuğu Meral Akşener kimdir? Meral Akşener kaç yaşında, nereli? Meral Akşener biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Meral Akşener Meral Akşener oldu. Canlı yayına bağlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Meral Akşener kimdir? Meral Akşener kaç yaşında, nereli?

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MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener 25 Ekim 2017'de arkadaşlarıyla birlikte İYİ Parti'yi kurdu ve 26 Ekim 2017'de İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçildi.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri sürecinde, Türk siyasal tarihinin, milletin imzası ile doğrudan Cumhurbaşkanı adayı gösterilen ilk ve tek kadın oldu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitiren Meral Akşener, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyeliğinin ardından, 1992'de yeni kurulan Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.

Başarılı bir akademisyenlik kariyerinin ardından, 1994 yılındaki yerel seçim sürecinde siyasete girdi ve 1995 yılındaki genel seçimlerde TBMM 20. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 21. dönemde Kocaeli, 23 ve 24. dönemlerde İstanbul milletvekili, 54. Hükûmette İçişleri Bakanı, 2007 ile 2015 yılları arasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak görev yaptı.

Akşener evli, 1 çocuk annesi, 2 çok sevimli torunun da babaannesidir.