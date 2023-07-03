FOX Çalar Saat konuğu Kemal Gençer kimdir? Kemal Gençer kaç yaşında, nereli? Kemal Gençer biyografisi!

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Kemal Gençer, 11 Mart 1954 yılında doğmuştur. İlkokulu Bandırma'da okudu. Ortaokulu İstanbul Haydarpaşa Lisesi orta kısmında bitirdikten sonra, liseyi de Kabataş Erkek Lisesinde okudu ve 1971 yılında ise bu liseden mezun olmuştur. O yıl Kuzey Atlantik Antlaşması Derneğinin liselerarası kompozisyon yarışmasını kazandı ve Nato'nun davetlisi olarak 3 ay süre ile Belçika'ya davet almıştır. Aynı yıl sonunda Federal Almanya'ya geçerek Goethe Enstitüsünde ise Almanca kurslarına gitmeye başlamıştır. 1973 yılı Nisan döneminde Berlin Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesine kaydoldu. Ön diploma Mühendislik sınavlarına kadar tahsilini sürdürmüştür. Daha sonra da Aşağı Saksonya'da Clausthal Teknik Üniversitesine nakil alarak, 1980 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin "Cevher Hazırlama Fakültesi Kimyasal Metodlar ve Flatasyon" Kürsüsünde Türkiye Fosfatlarının flotasyon yolu ile beraber zenginleştirilmesi konulu ihtisas tezini vermiştir.

Halihazırda Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'deki Yönetim Kurulu Başkan'lığı, Murahhas Üye'lik ve Genel Müdür'lük görevlerinin dışında, BAGASAN Bagfaş Ambalaj Sanayii A.Ş. ile BADETAŞ Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine devam ediyor.