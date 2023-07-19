FOX Çalar Saat programının konuğu İdris Şahin İdris Şahin oldu. Canlı yayına bağlanan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli?

İdris Şahin İdris Şahin Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu İdris Şahin kimdir? İdris Şahin İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu İdris Şahin kimdir? İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

İDRİS ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Çankırı'da doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında uzman olup, serbest avukatlık yapmaktadır. İki Dönem Çankırı Baro Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönem milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti'den Çankırı milletvekili olarak seçilmiş. Bu süreçte birçok önemli araştırma komisyonlarının sözcüsü olarak görev aldı ayrıca Anayasa Komisyonu başkanvekilliği görevinde bulundu. 9 Mart 2020'de DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Bu tarihten itibaren DEVA Partisi Seçim İşlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve parti sözcülüğü görevlerini devam ettirmekte. Evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.