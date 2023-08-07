FOX Çalar Saat konuğu Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yayman biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Hüseyin Yayman oldu. Canlı yayın konuğu olan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli?

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HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

1969 Hatay'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Yayman, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Tezinin adı 'Türkiye'nin Yönetim Sorunları ve Yeni Yönetim Paradigması' dır.

Mektebi Mülkiye'de 'Türkiye'nin İdari Reform Tarihi' isimli doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru ünvanını aldı. Alanında ilk ve tek eser olan bu çalışma daha sonra kitap olarak basıldı. Halen pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Akademik bilimsel dergilerde çok sayıda politik analizleri yayınlandı. Yayman, başta AK Parti olmak üzere, Türk siyasal hayatı, milliyetçilik, Türkiye'nin toplumsal yapısı alanlarında akademik/bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Hüseyin Yayman, doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR araştırma şirketinde ve SETA Vakfında danışman/araştırmacı olarak çalıştı. Seçim ve propaganda konusunda AK Parti AR-GE Başkanlığının düzenlediği toplantılarda konuşmacı olarak bulundu. AR-GE biriminin Siyaset Akademisi programında Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve 2023 Türkiye Hedefi konularında konferanslar verdi.

Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanında farklı gazetelerde siyasal analizler yazan Hüseyin Yayman, Hürriyet Gazetesinde bir süre köşe yazarlığı yaptıktan sonra Vatan Gazetesine geçti. Yayman, çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı.

Hüseyin Yayman, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ak Parti 28. dönem milletvekilidir.