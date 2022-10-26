FOX Çalar Saat programının konuğu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu. Birçok konuyu tartışan Hüseyin Baş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Hüseyin Baş kimdir? Hüseyin Baş kaç yaşında, nereli?

Memleket Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Hüseyin Baş kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Hüseyin Baş kimdir? Bağımsız Türkiye Partisi Genel BaşkanıHüseyin Baş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Baş biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Hüseyin Baş kimdir? Hüseyin Baş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Baş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN BAŞ KİMDİR?

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı seçilen Hüseyin Baş 25 Nisan 1991 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon'da, Liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında başarı ile mezun oldu. Siyasi hayatına Bağımsız Türkiye Partisi'nin gençlik kollarında başladı. Siyasette gösterdiği başarılardan dolayı İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, MYK üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü yıllarda 2015 Genel Seçimlerinde 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki seçim kampanyalarını yönetti.

Sanat, spor ve edebiyatla da ilgilenen Hüseyin BAŞ, 18 Ekim 2020'de yapılan 5. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1100 delegenin oyuyla Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı seçildi.

Merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu olan Hüseyin Baş, evli ve iki çocuk babasıdır.