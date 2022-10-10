FOX Çalar Saat programının konuğu Bankacı Hakan Atilla oldu. Birçok konuyu tartışan Hakan Atilla kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?

Bankacı Hakan Atilla FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Hakan Atilla kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Hakan Atilla kimdir? Bankacı Hakan Atilla kaç yaşında, nereli? Hakan Atilla biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla kaç yaşında, nereli? Hakan Atilla biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Bankacı, Borsa İstanbul Genel Müdürü, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı. 1970 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimine yine burada devam eden Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Tahsilini tamamlamasının ardından 1995 yılında Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Atilla, daha sonra Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı. Atilla son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2007-2011 yılları arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Hakan Atilla, 2011'den bu yana ise Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alınmış, ABD'nin New York kentinde aynı gün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Rıza Zarrab'ın davasıyla bağlantılı olarak tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, tutuklanmasının ardından Rıza Zarrab'ın da yattığı Manhattan'daki cezaevine konulmuştu.

Hakkında 50 yıla kadar hapis cezası ve 2 milyon dolar para cezası istenen Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Sarraf'a İran'a yönelik yaptırımları delmekte yardım etmekle suçlandı. İddianamede Atilla'ya yöneltilen suçlamalar ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlik yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama, kara para aklamak için kumpas kurma olarak sıralandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davanın adı daha önce "ABD Sarraf'a karşı" idi. Sarraf'ın itirafçı olması üzerine dava adı "ABD Atilla'ya karşı" olarak değiştirildi. Rıza Sarraf'ın suçunu itiraf ederek tanık koltuğuna oturması üzerine, Atilla davanın tek sanığı konumuna geldi.