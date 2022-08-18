Hacer Foggo kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo biyografisi!

FOX Çalar Saat programına konuk olan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Hacer Foggo kimdir? CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo kaç yaşında, nereli?

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo bu sabah FOX Çalar Saat programına katıldı. Birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Hacer Foggo kaç yaşında, kimdir soruları merak ediliyor. FOX Çalar Saat konuğu Hacer Foggo kimdir? CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 18'nci sıradan milletvekili adayıdır.

Tarihi Roman mahallesi Sulukule'nin yıkılışından itibaren Roman hakları için mücadele eden Hacer Foggo, aynı zamanda Roman Hakları Forumu üyesidir. Hacer Foggo, CHP İstanbul 2. Bölge, 18. sıra milletvekili adayıdır.