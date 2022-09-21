FOX Çalar Saat konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu EYT Başkanı Gönül Boran Özüpak oldu. Birçok konuyu tartışan Gönül Boran Özüpak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Gönül Boran Özüpak kimdir?