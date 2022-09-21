FOX Çalar Saat konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak biyografisi!
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FOX Çalar Saat programının konuğu EYT Başkanı Gönül Boran Özüpak oldu. Birçok konuyu tartışan Gönül Boran Özüpak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Gönül Boran Özüpak kimdir?
Eyt Başkanı Gönül Boran Özüpak FOX Çalar Saate konuk oldu. Sağlık alanında ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili yorumlarda bulunan Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Gönül Boran Özüpak kimdir? EYT Başkanı Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK KİMDİR?
Gönül Boran Özüpak 1974 yılında dünyaya geldi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olanGönül Boran Özüpak, 25 yıldır özel bir firmada pazarlama sorumlusu olarak görev yapmaktadır.
Gönül Boran Özüpak 2015 yılından bu yana da EYT Derneği'nin başkanlığını görevindedir.