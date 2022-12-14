FOX Çalar Saat programının konuğu CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer oldu. Birçok konuyu tartışan Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli?

Memleket Partisi Genel Başkanı Gamze Taşcıer FOX Çalar Saate konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Gamze Taşcıer kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Gamze Taşcıer kimdir? CHP Ankara MilletvekiliGamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GAMZE TAŞCIER KİMDİR?

1982 yılı Ankara doğumlu, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

2004 yılından bu yana Mamak'ta serbest eczacılık yapmaktadır. 1999, 2004, 2007 yıllarında yapılan yerel ve genel seçimlerde CHP Etimesgut İlçe Gençlik Kolu'nda aktif görev aldı. 2009 yerel seçimlerinde Mamak'ta çalışmalarda bulundu. 2011 genel seçiminde Ankara 1. Bölge 14 sıra Milletvekili adayı oldu. 2014 yılında Keçiören İlçesi Geçici Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2015 genel seçimi öncesinde gerçekleştirilen önseçimde Ankara 1. bölgede 5. oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde aynı bölgede 9. sıra Milletvekili adayı oldu. 2016 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Kurultaylarımızda Parti Meclisi üyesi seçildi. 2017 yılında Ankara Eczacı Odası başkan adayı oldu ve Türk Eczacıları Birliği Delegasyon üyesi seçildi.Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yapmaktadır.

27.Dönem CHP Ankara milletvekili adayıdır.

Evli ve bir kız çocuğu annesidir.