FOX Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? TİP Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın biyografisi merak konusu oldu. Baş'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? TİP Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Birbirinden önemli isimlerin konuk olduğu programda bugün TİP Genel Başkanı Erkan yer aldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erkan Baş'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? TİP Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş 14 Temmuz 1979'da Batı Berlin'de doğdu. Türkiye İşçi Partisi'nin mevcut genel başkanı ve İstanbul milletvekili. 2009 yılı başında Türkiye Komünist Partisi genel başkanlığı yaptı, 2014'te Halkın Türkiye Komünist Partisi genel sekreterliği yaptı ve 2017'de Türkiye İşçi Partisini kurdu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde partisinin seçim ittifakı doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi sıralarından milletvekili seçildi, daha sonra HDP'den istifa ederek yeniden Türkiye İşçi Partisine geçti.

İleri Haber adlı bir internet haber sitesi ile bazı teorik yayın organlarında belirli aralıklarla yazılar yazan Baş'ın Yaşamak İçin Sosyalizm adında bir kitabı bulunmaktadır.