FOX Çalar Saat konuğu Dr. Murat Kubilay kimdir? Dr. Murat Kubilay kaç yaşında, nereli? Dr. Murat Kubilay biyografisi!

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M. Murat Kubilay, Türkiye ekonomisi konusunda bağımsız bir finansal danışmandır. Yüksek lisans tezi ve doktorası. Tez konuları tahvil, hisse senedi ve döviz piyasalarında getiri ve oynaklığın uluslararası iletimi üzerinedir. Önceki iş deneyimleri arasında İstanbul, Türkiye'de çok varlıklı fon yönetimi ve Londra, İngiltere'de kurumsal danışmanlık bulunmaktadır. Türkiye'de ulusal basında köşe yazarlığı yapmaktadır.

Türkiye ekonomisinin finansal ve ticari yapıları ile bunların küresel tedarik zincirleri ve uluslararası sermaye piyasaları ile ilişkileri hakkında geniş bilgi birikimine sahiptir. Türkiye ekonomisine ilişkin analizleri hem tarihsel arka planı hem de siyasi çerçeveyi kapsamaktadır.

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde

İşletme Lisansı Göteborg Üniversitesi'nde İşletme Lisansı (değişim öğrencisi)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MS Finansal Matematik

Ph.D. Marmara Üniversitesi'de Bankacılık

Ph.D. King's College London'da Uluslararası Finans (misafir araştırmacı)

Diller

Türkçe ve İngilizce

Uzmanlık Ülkeleri

Türkiye, gelişmekte olan pazar ülkeleri

Uzmanlık Konuları

Türkiye ekonomisi, uluslararası finans, doğrudan yabancı yatırımlar, finansal piyasalar ve kurumlar