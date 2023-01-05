FOX Çalar Saat konuğu Dr. Murat Kubilay kimdir? Dr. Murat Kubilay kaç yaşında, nereli? Dr. Murat Kubilay biyografisi!
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FOX Çalar Saat programının konuğu Ekonomist Dr. Murat Kubilay oldu. Birçok konuyu tartışan Dr. Murat Kubilay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Dr. Murat Kubilay kimdir? Dr. Murat Kubilay kaç yaşında, nereli?
Ekonomist Dr. Murat Kubilay Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Dr. Murat Kubilay kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Dr. Murat Kubilay kimdir? EkonomistDr. Murat Kubilay kaç yaşında, nereli? Dr. Murat Kubilay biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Dr. Murat Kubilay kimdir? Dr. Murat Kubilay kaç yaşında, nereli? Dr. Murat Kubilay biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
DR. MURAT KUBİLAY KİMDİR?
M. Murat Kubilay, Türkiye ekonomisi konusunda bağımsız bir finansal danışmandır. Yüksek lisans tezi ve doktorası. Tez konuları tahvil, hisse senedi ve döviz piyasalarında getiri ve oynaklığın uluslararası iletimi üzerinedir. Önceki iş deneyimleri arasında İstanbul, Türkiye'de çok varlıklı fon yönetimi ve Londra, İngiltere'de kurumsal danışmanlık bulunmaktadır. Türkiye'de ulusal basında köşe yazarlığı yapmaktadır.
Türkiye ekonomisinin finansal ve ticari yapıları ile bunların küresel tedarik zincirleri ve uluslararası sermaye piyasaları ile ilişkileri hakkında geniş bilgi birikimine sahiptir. Türkiye ekonomisine ilişkin analizleri hem tarihsel arka planı hem de siyasi çerçeveyi kapsamaktadır.
Eğitim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde
İşletme Lisansı Göteborg Üniversitesi'nde İşletme Lisansı (değişim öğrencisi)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MS Finansal Matematik
Ph.D. Marmara Üniversitesi'de Bankacılık
Ph.D. King's College London'da Uluslararası Finans (misafir araştırmacı)
Diller
Türkçe ve İngilizce
Uzmanlık Ülkeleri
Türkiye, gelişmekte olan pazar ülkeleri
Uzmanlık Konuları
Türkiye ekonomisi, uluslararası finans, doğrudan yabancı yatırımlar, finansal piyasalar ve kurumlar