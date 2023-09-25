FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Deniz Zeyrek oldu. Fox Tv'nin konuğu Gazeteci Deniz Zeyrek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli?

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DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek, 10 Ekim 1972 yılında Susuz, Kars'da doğdu. Türk gazeteci, köşe yazarı. Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamladıktan sonra önce Gazi Üniversitesi'nde Kimya daha sonra ODTÜ'de Biyoloji okudu. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir. 2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.