FOX Çalar Saat programının konuğu Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek oldu. Birçok konuyu tartışan Deniz Zeyrek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli?

Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Deniz Zeyrek kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kimdir? Sözcü Gazetesi YazarıDeniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek 10 Ekim 1972, Susuz, Kars doğumlu Türk gazeteci, köşe yazarı.

Deniz Zeyrek doğum tarihi : 10 Ekim 1972

Deniz Zeyrek kaç yaşında : 47 yaşında

Deniz Zeyrek nereli : Susuz - Kars

Deniz Zeyrek mesleği ne : Gazeteci, köşe yazarı

Deniz Zeyrek burcu ne : Terazi

Deniz Zeyrek evli mi : Evet, 1 çocuğu var.

Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haber den dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir.