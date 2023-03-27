FOX Çalar Saat programının konuğu Siyaset Yorumcusu Bekir Ağırdır oldu. Canlı yayına bağlanan Bekir Ağırdır kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Bekir Ağırdır kimdir? Bekir Ağırdır kaç yaşında, nereli?

Siyaset Yorumcusu Bekir Ağırdır Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayına bağlanan Bekir Ağırdır kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Bekir Ağırdır kimdir? Siyaset Yorumcusu Bekir Ağırdır kaç yaşında, nereli? Bekir Ağırdır biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Bekir Ağırdır kimdir? Bekir Ağırdır kaç yaşında, nereli? Bekir Ağırdır biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BEKİR AĞIRDIR KİMDİR?

1956 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. 1979 yılında ODTÜ İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin işletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Bekir Ağırdır, 2003 ile 2005 yılları arasında Tarih Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptı. 2005 yılında göreve başladığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde genel müdürlük görevini yürütmektedir. Demokratik Cumhuriyet Programı'nın kurucu üyelerinden biri olan Ağırdır, TESEV başkan yardımcılığı ile TESEV ve TÜSES vakıflarının yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Bekir Ağırdır, T24 internet gazetesinde yazmakta ve Türkiye'deki siyasî iklim ve toplumsal değişimler üzerine gerçekleşen yayınlarda yorumcu olarak yer almaktadır.

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