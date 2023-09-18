FOX Çalar Saat programının konuğu Arzu Çerkezoğlu Arzu Çerkezoğlu oldu. Canlı yayına bağlanan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli?

İdris Şahin Arzu Çerkezoğlu Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Arzu Çerkezoğlu kimdir? Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ARZU ÇERKEZOĞLU KİMDİR?

Arzu Çerkezoğlu (d. 11 Ağustos 1969; Şavşat, Artvin), Türk doktor, insan hakları aktivisti ve sendikacıdır. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) mevcut genel başkanıdır. DİSK'in ilk kadın başkanıdır.

DİSK'in ilk kadın genel sekreteri olmasını takiben mevcut başkan Kani Beko'nun istifası sonrasında başkanlığa seçilerek DİSK'in ilk kadın başkanı oldu.

Gençlik yıllarında öğrenci hareketlerinin içinde yer aldı. İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nunda kurucu genel sekreterlik yaptı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden patoloji uzmanı olarak mezun oldu. Doktor olduktan sonra sağlık sendikalarında yer aldı. Tüm Sağlık Sen ve SES'te şube başkanlığı görevini yürüttü. Kamu görevi sona erince 2001'de Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'na (Dev Sağlık-İş) üye oldu. Burada genel başkanlık yaptı. 2013 Nisan ayında DİSK genel sekreterliğine seçildi.

Gezi Parkı protestoları döneminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tutumları nedeniyle "aşırı sendikacı" olarak nitelendirildi. Haziran 2016'da Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Çerkezoğlu, Kani Beko'nun istifası sonrasında 15. Genel Kurul'da DİSK'in Genel Başkanı seçildi (2018).

Başkan olduktan sonra "Başkan olmam kadın işçilerde örgütlenme mücadelesinin daha güçlenmesi ve temsiliyetlerinin arttırılması konusunda yararlı olacak" ifadelerini kullandı ve DİSK'te kadın işçilerin sayısını artırmak ve etkin görevlerde olmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çerkezoğlu Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ile evlidir.