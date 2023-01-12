FOX Çalar Saat programının konuğu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Birçok konuyu tartışan Ali Mahir Başarır kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Gündemde olan birçok konuyu yorumlayan Ali Mahir Başarır kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Ali Mahir Başarır kimdir? CHP Mersin MilletvekiliAli Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır kaç yaşında, nereli? Ali Mahir Başarır biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR?

Mersin / Tarsus- 1975, Abdullah, Gülseren.

Avukat; İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı.

2001 yılından itibaren Başarır Hukuk Bürosunun kurucusu olarak avukatlık mesleğini icra etti. Ceza Hukuku alanında çalışmaları oldu. 1992 yılında CHP Gençlik Kolları Kurucu Üyesi oldu. ÇYDD ve HATİAB derneklerinde üyelik yaptı. Maltepe Spor Kulubü ve Kartal Spor Kulubünde yönetici olarak görev aldı.

İngilizce bilen Başarır, evli ve 2 çocuk babasıdır.