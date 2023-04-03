FOX Çalar Saat programının konuğu İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok oldu. Canlı yayına bağlanan Ahmet Zeki Üçok kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kimdir? Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli?

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayına bağlanan Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli? Ahmet Zeki Üçok biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kimdir? Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli? Ahmet Zeki Üçok biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

1961 yılında, Bursa'da doğdu. Işıklar Askeri Lisesi'ni ve Hava Harp Okulu'nu bitirdi. 1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Askeri Hakim Sınıfı'na geçti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktora eğitimini tamamladı. Birçok kumpas davasında, kumpasçılara karşı mücadele verdi ve bundan dolayı hakkında birçok soruşturma ve kovuşturma açıldı. Bu soruşturma ve davalar kapsamında dört kez tutuklandı. Hakkındaki kumpas davalarda haklı olduğu anlaşıldı ve beraat etti. Ahmet Zeki Üçok evli ve iki kızı var.