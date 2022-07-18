Fox Çalar Saat'i kim sunuyor? FOX sabah haberi sunucusu kim?

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Fox Çalar Saat programı bu sabah Ezgi Gözeger sunumu ile ekrana geldi.

Ezgi Gözeger Özmemiş (d. 30 Temmuz 1986, Tire, İzmir), Türk meteorolog ve sunucu.[

Liseyi Tire Kutsan Anadolu Lisesinde tamamlayan Ezgi Gözeger, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde Meteoroloji Mühendisliğini bitirdi. 2009 yılının yaz aylarından itibaren FOX'da İrfan Değirmenci ile Çalar Saat adlı sabah programında hava durumu editör ve spikerliği yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Kuşdili Eğitim Merkezinde spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı.

Halen FOX'da hava durumu spikerliğine devam eden Ezgi Gözeger, eğitim hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimiyle sürdürmüş; 1 Şubat 2012 tarihinde FOX 'da FOX Gece adlı programı sunmuştur. 2014'ten beri FOX'da dönüşümlü olarak yaz sezonunda ve sömestr tatillerinde sabah ve hafta sonu sabah saatlerinde Ezgi Gözeger ile Çalar Saat programını sunmaktadır. Sunucu ve meteorolog Ezgi Gözeger evlidir. 2015 yılında 3. Dijital Dünya'nın Enleri Ödül Töreni'nde En İyi Hafta Sonu Haber Spikeri ödülünü almıştır. 2021'de FOX'da yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde konuk haber spikeri olmuştur.