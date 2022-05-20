FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli sinirlendi! (VİDEO) BARDAĞI FIRLATTI! Selçuk Tepeli neden sinirlendi? - Haberler

Selçuk Tepeli sinirlendi! FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli bu akşamki akşam haberlerinden bir haberin ardından sinirlenerek bardağı fırlattı. Peki, Selçuk Tepeli neyse sinirlendi? Selçuk Tepeli kimdir? İşte bilgiler...

SELÇUK TEPELİ SİNİRLENDİ!

Fox TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerin yaşadığı mağduriyete sinirlendi. Habere sinirlenen ve masadaki bardağı kameraya fırlatan Selçuk Tepeli, "Gözünü seveyim, geç abi, geç" diye bağırdı.

İşte Selçuk Tepeli'nin o sözleri,

"Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı... Geç abi öbür habere geç, gözünü seveyim ya, geç, geç!"

Selçuk Tepeli bu sözlerinin ardından masadaki bardağı fırlattı.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı.

Selçuk Tepeli doğum tarihi : 1974

Selçuk Tepeli mesleği ne : Haber spikeri, sunucu ve gazeteci

Selçuk Tepeli nereli : İstanbul doğumlu

Selçuk Tepeli hangi kanalda çalışıyor : FOX TV

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX TV ana Haber'>haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır.

SELÇUK TEPELİ PROGRAMLARI

2013 - Eksen - Habertürk TV

2020 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber - FOX

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