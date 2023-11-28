Fotokapana yakalanan Anadolu Parsı asaletiyle büyüledi

Türkiye topraklarında nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu Parsı 1974 yılından beri ilk defa 2018 yılında görülmüştü. 2018'den bu yana Anadolu parsından güzel haberler gelmeye devam ediyor. En son Tarım ve Orman Bakanlığının fotokapanına yakalanan Anadolu parsı asaletiyle dikkat çekti.

Anadolu Parsının aylar sonraki görüntüsünü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yaptığı paylaşımda Yumaklı, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar iş birliğinde Anadolu Parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" dedi.

1974'TEN 2018'E KADAR GÖRÜLMEMİŞTİ

2018'den önce en son 1974'de görülen Anadolu parsı 2018'de Türk Bilim İnsanları tarafından tekrar keşfedilmişti. 2019 yılında Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak tekrar kayıtlara geçmişti. O günden bugüne Anadolu Parsının neslini koruma için Bakanlık ve STK'lar çalışmalarına devam ediyor.

ANADOLU PARSININ POPÜLASYONU ARTTI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya Anadolu Parsı ile ilgili yaptığı incelemelerle tanınıyor. Verdiği bir röportajda Başkaya, "81 vilayetimizin neredeyse yüzde 70-80'ninde bu hayvan dolaşıyor. Şu an Trabzon'da konuşuyoruz Trabzon'un dağlarında pars var. Bunu söylemekte bir sıkıntı görmüyorum çünkü Türkiye'nin çoğu yerinde bu hayvan dolaşıyor. Pars insanlara saldırır dersek saldırdığına dair haberleri zaten uluslararası makalelerde veya yayın organlarında rastlıyoruz, görüyoruz. Afrika'dan Hindistan'a kadar saldırgan bir hayvan olduğu ortada. Ülkemizde ilk saldırı kaydı bir makalemizde bundan bahsettik bir doktorumuzun açıklamalarından yola çıkarak çok eski yıllarda olmuş durumda. Saldırabilir ama direk saldırgan bir hayvan diyerek kamuoyunu ürkütüp korkutmak istemiyoruz" demişti.