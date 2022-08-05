Fotoğraf altına yazılacak sözler listesi! Fotoğraf altına yazılacak sözler nelerdir?

Fotoğraf altına yazılacak sözler deyince akla gelen en kolay yollardan birisi şarkı sözü yazmaktır. Peki fotoğraf altına yazacak sözler arayan bir kişi eğer şarkı sözü yazmak yerine anlamlı sözler de yazabilmektedir. En sık kullanılan bu yöntemler için sizlerin işini kolaylaştırdık. İşte fotoğraf altına yazılacak sözler!

FOTĞRAF ALTINA YAZILACAK SÖZLER

Fotoğraf altına yazılacak sözler şarkı sözleri, anlamlı sözler, havalı sözler gibi farklı söz türlerinden seçilebilmektedir. Sosyal medya üzerinde fotoğraf paylaşırken mutlaka hepimiz bir açıklama yazmaktayız. İnsanların birçoğu bu kısmı anlamlı sözler kullanarak veya şarkı sözleri kullanarak yapmakta. Fakat bazen fotoğraf altına yazılacak sözler bulmakta güçlük çekebiliyoruz.

FOTOĞRAF ALTINA YAZILACAK ANLAMLI SÖZLER

Fotoğraf altına anlamlı sözler yazmak uzun yıllardır sosyal medya üzerinde kullanılan bir yöntemdir. Anlamlı sözler kullanmak, insanın duygu ve düşüncelerini aktarmak için kullanılan en verimli yollardan bir tanesidir. Çevrenizdeki insanlara anlatmak istediklerinizi en iyi şekilde aktarmaya yardımcı olan anlamlı sözleri fotoğraf altına yazarak da belirtmek mümkündür.

Karanlıkta bir arkadaşla yürümek, ışıkta yalnız yürümekten daha iyidir.

İyi niyetinden vurulanlar bir daha hiç kimseye güvenmemeyi seçer.

Ruh hastası kolay olunmuyor, ben yıllarımı verdim.

Ben de öğrendim artık her şeyi kafaya takmamayı.

Gemiler batınca acır mı denizin canı?

Dostluk iki bedende bir akıldır.

Aşk müziğe ayarlanmış bir arkadaşlıktır.

Kıymetli olan şey, lazım olduğu zaman insanın eline geçendir.

Sevgi insanı kör ve sağır eder.

Bana senin olduğun şehir lazım.

Aşkın her halini gördüm, artık ne hali varsa görsün.

Bazen sadece yalnızlığa ihtiyacınız vardır.

İnsan kaybettiklerini özler, vazgeçtiklerini değil.

Olmak istediğin kişi ol, başkalarının görmek istediği değil.

Bana verdiğin gülücük var yüzümde.

Mutluyum, mutlusun, mutluyuz

Hayattaki en güzel şeyler seninle daha güzel.

FOTOĞRAF ALTINA YAZILACAK ŞARKI SÖZLERİ

Fotoğraf altına yazılacak olan şarkı sözleri, insanların kendini olabildiğince ifade etmek için kullandığı bir yöntemdir. İnsanın duygu ve düşüncelerini aktarmak adına kendisine yakın hissettiği bir şarkı veya şarkı sözünü kullanarak yaparlar. Bu sayede çevresindeki yakınlarına istediği mesajı kolay bir şekilde iletmiş olur.

Sükûnetim seni yanıltmasın, kime beni sorsan der: "Gözleri kara."

Yatağa uzandığın her gece dikenli teller ile dolu bu yastığım artık.

Ne bir eksik ne bir fazla canımsın sen.

Hepinizden iyiyim, ego deposuyum bunu nasıl demeliyim?

Bir gece vakti, tutuldum tutuldum ben sana anla!

Haddinden dolu yorgunum.

Kaldı geriye cevapsız sorular.

Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel.

Kaybedince daha çok seveceksin.

Yok mu? karanlıkta gülümseyenler, biziz karanlıkta güneşlenenler!

Güneşi ararken peşini bırakmaz ay.

Kendime söylediğim o yalanlar.

Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın.

İyi bilirdik derler ardından, bundan büyük bir yalan yok.

O dar kafanı bi' değiş artık, Aramızda koca feyz farkı var.

Yine herkesi kendim sandım.

Elimden gittin, ama içimden geliyorsun.

Mutluluğun birliktelik için bir şartı var; ömrün boyunca sürün, mutlu etsin mutsuz şarkılar!

Kelebek kadar ömrümüz var.

Sende sevdiğine, mahallene düşman olcan, seni kimse anlamayacak, tek başına kalcan.

Kendime yalan söyledim, yalnızım bunu ben istedim.

Ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara..