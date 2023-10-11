Fosfor bombası, kimyasal bir silah olarak sınıflandırılan ve yoğun bir şekilde tartışılan bir mühimmat türüdür. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda İsrail kullandığı öne sürülen bu bomba türü merak ediliyor. Peki, Fosfor bombası nedir, ne işe yarar, yasak mı? Beyaz Fosfor bombası kullanması yasak mı, İsrail kullanıyor mu?

Fosfor bombası nedir, ne işe yarar, yasak mı? Beyaz Fosfor bombası kullanması yasak mı, İsrail kullanıyor mu?

Fosfor bombası, bir patlama ile hava ya da yere saçılan ve şiddetli bir şekilde yanmaya devam eden beyaz fosfor içeren bir tür bombadır. Peki, Fosfor bombası nedir, ne işe yarar, yasak mı? Beyaz Fosfor bombası kullanması yasak mı, İsrail kullanıyor mu? İşte detaylar…

FOSFOR BOMBASI NEDİR, NE İŞE YARAR, YASAK MI?

Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiğinde parlak ışık ve yüksek sıcaklık üreten bir madde olduğundan, etkisi özellikle yanma yoluyla ortaya çıkar. Fosfor bombaları, askeri operasyonlarda hedeflerin aydınlatılması, duman perdesi oluşturulması ve düşmanın gözünü kör etme gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Fosfor bombaları, yakıcı etkileri nedeniyle düşmanın cephaneliğini, askeri araçlarını ve stratejik hedefleri hedef almak için kullanılmıştır.

Fosfor bombalarının insanlar üzerinde ciddi zararları olabilir. Patladığında, sıcaklık nedeniyle deriye, ete ve kemiklere ciddi yanıklar verebilir. Ayrıca beyaz fosfor buharlarının solunması akciğerlerde ciddi tahrişe yol açabilir ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.

BEYAZ FOSFOR BOMBASI KULLANMASI YASAK MI, İSRAİL KULLANIYOR MU?

Fosfor bombaları, uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından tartışmalı bir konudur. 1980 yılında kabul edilen Cenevre Kimyasal Silahlar Sözleşmesi, sivil nüfusa yönelik kimyasal silah kullanımını yasaklar, ancak askeri amaçlarla kullanımına sınırlamalar getirir. Ancak, fosfor bombalarının kullanımı ve etkileri uluslararası arenada tartışma konusu olmuş ve bazı durumlarda sivil halka zarar verdiği için eleştirilmiştir. Çeşitli ülkeler ve sivil toplum örgütleri, fosfor bombalarının tamamen yasaklanması ve kullanımının engellenmesi için çaba harcamıştır.

İsrail 2014'te Koruyucu Hat Operasyonu adını verdiği 51 gün süren saldırılar sırasında da Tuffah, Şecaiyye ve Zeytun semtlerini fosfor bombalarıyla vurmuştu. Fosfor bombaları, askeri operasyonlarda kullanılan ve ciddi yanıklara, tahrişe ve ölümcül sonuçlara yol açabilen tehlikeli bir mühimmat türüdür. Yasal durumu ve kullanımı uluslararası düzeyde ele alınmaktadır ve bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.