Savaş gündeminin artması sonrası fosfor bombası ile ilgili detaylar merak edildi. Peki, Fosfor bombası nedir? Fosfor bombası etkisi nedir

Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiğinde sarı bir alev çıkararak yanıyor ve kalın bir duman üretiyor. Peki, Fosfor bombası nedir? Fosfor bombası etkisi nedir

FOSFOR BOMBASI NEDİR, ETKİSİ NEDİR?

Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiğinde sarı bir alev çıkararak yanıyor ve kalın bir duman üretiyor.

Fosfor yanıkları genellikle ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar. Çünkü, bombanın parçaları ciltle temas ettikten sonra da yanmaya devam ediyor, kemiğe ulaşana kadar yandığı da biliniyor.

İsrail beyaz fosforu 2006'da Lübnan'a saldırdığında, ABD ve Britanyada Irak'ı 2003'te işgal ederken kullanmıştı. ABD bu maddeyi Vietnam'da da kullanmıştı.