Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 3 kaç GB?

Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan Forza Horizon 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha önce Forza Horizon 1 ve Forza Horizon 2 satıştan kaldırılmıştı.

FORZA HORIZON NEDEN SATIŞTAN KALKIYOR? NE ZAMAN KALDIRILIYOR?

Daha önce serinin önceki versiyonları satıştan kaldırılmıştı. Bazı araçların ve kullanılan müziklerin lisans süresinin dolması sebebiyle satıştan kalkıyor.

Yayıncı Microsoft ve geliştirici Turn 10 Studios, 27 Eylül 2016'de piyasaya sürülen Forza Horizon 3'ün 27 Eylül 2020'de Microsoft Store'da satıştan kaldırılacağını duyurdu.

FORZA HORIZON 3 FİYATI İNDİRİMLİ

Standart Sürüm 23,09 TL

Ultimate Sürüm 89,70 TL

Expansion Pass 29,62 TL

Satın almak için buraya tıklayın.

FORZA HORIZON 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Forza Horizon 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü

Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü Bellek: 8 GB

8 GB İşlemci: i3-4170 @ 3.7Ghz

i3-4170 @ 3.7Ghz Ekran Kartı: NVIDIA GT 740 | AMD R7 250x

Forza Horizon 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü

Xbox One, Windows 10 sürüm 14393.102 veya daha üstü Bellek: 12 GB

12 GB İşlemci: i7 3820 3.6GHz

i7 3820 3.6GHz Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya NVIDIA GTX 1060 | AMD R9 290X or AMD RX 480

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