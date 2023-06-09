Fortnite, sunucu sorunları nedeniyle oyuncularıyla bir süreliğine oyundan uzak kalma zorunda kaldı. Bu nedenle Fortnite sunucuları ne zaman açılacak? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Fortnite sunucuları ne zaman açılacak? Fortnite bakım ne zaman, saat kaçta bitecek?

Fortnite'ın geliştiricisi olan Epic Games, sunucu sorunlarından dolayı meydana gelen kesintiler, Fortnite sunucuları ne zaman açılacak? Sorusu ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Birçok oyuncu, sunucuların ne zaman normale döneceğini internet üzerinde araştırıyor. Peki, Fortnite sunucuları ne zaman açılacak? Fortnite bakım ne zaman, saat kaçta bitecek?

FORTNİTE SUNUCULARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yazının yazıldığı tarih itibarıyla Fortnite sunucularının açılış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Epic Games, sunucuların bakım ve onarım sürecinde olduklarını ve en kısa sürede oyunculara hizmet vermeyi planladıklarını belirtmiştir. Sunucuların ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih vermek ise mümkün değildir. Sunucuların açılmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

FORTNİTE BAKIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Geçmişteki benzer durumlar göz önüne alındığında, Fortnite sunucularının birkaç saat ila birkaç gün arasında kapalı kalabileceği tahmin edilmektedir.