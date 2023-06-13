Forte halka arz ne zaman borsada işlem görecek? FORTE halka arz kaç lot verir? Forte halka arz enerji oransal mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Forte Bilgi İletişim halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman? Forte Bilgi İletişim halka arz hangi bankada var? Forte Bilgi İletişim halka arz enerji oransal mı? Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...