Forte halka arz ne zaman? FORTE halka arz kaç lot verir? Forte halka arz enerji oransal mı? Forte halka arz ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Forte Bilgi İletişim halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman? Forte Bilgi İletişim halka arz hangi bankada var? Forte Bilgi İletişim halka arz enerji oransal mı? Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Forte Bilgi İletişim halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Forte Bilgi İletişim halka arz kaç lot verir? Forte Bilgi İletişim halka arz hangi bankada var? Forte Bilgi İletişim halka arz enerji oransal mı? Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Forte Bilgi İletişim alabileceğiniz bankalar!
Forte Bilgi İletişim, halka arz tarihi 8-9 Haziran 2023 olarak belirlendi.
Forte Bilgi İletişim, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Forte Bilgi İletişim, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Forte Bilgi İletişim 12,12 TL'den halka arz olacak.
Forte Bilgi İletişim hisse kodu #FORTE olarak açıklandı.
Forte Bilgi İletişim şirketi 22,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.