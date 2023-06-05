Forte halka arz hangi bankalarda? Forte halka arz ne zaman işlem görecek? Forte halka arz hisse kodu, fiyatı ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Forte Bilgi İletişim halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Forte Bilgi İletişim halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Forte halka arz hangi bankalarda? Forte halka arz ne zaman işlem görecek? Forte halka arz hisse kodu, fiyatı ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...