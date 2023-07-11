(Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşında...) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

11 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?...) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!