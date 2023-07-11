(Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşında...) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!
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11 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?...) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 11 TEMMUZ SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU
Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
A-) 46
B-) 61
C-) 56
D-) 61
Doğru Cevap : A şıkkı