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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, nerede olacağı merak ediliyor. Formula 1 Takvim! Formula 1 2023 takvimi belli oldu mu? Formula 1 nerede yapılıyor? sorularına yanıt aranıyor. Formula 1 Takvim! Formula 1 2023 takvimi belli oldu mu? Formula 1 nerede yapılıyor? gündeme geliyor. Formula 1 Takvim! Formula 1 2023 takvimi belli oldu mu? Formula 1 nerede yapılıyor? Detaylar haberimizdedir…

FORMULA 1 TAKVİM!

Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın (TSİ) 23.00, yarış ise 18 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

FORMULA 1 NEREDE YAPILIYOR?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak.

FORMULA 1 PİLOTLARI VE TAKIMLAR

Pilotlar



Max Verstappen (Hollanda): 170 puan Sergio Perez (Meksika): 117 Fernando Alonso (İspanya): 99 Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87 George Russell (Büyük Britanya): 65

Takımlar