Dünya üzerinde "motor sporları" denince akla gelen en büyük organizasyon hiç şüphesiz ki Formula 1. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan bu özel organizasyona ülkemizde de müthiş bir ilgi söz konusu. Peki, Formula 1 hangi kanalda? 2023 Japonya GP ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 hangi kanalda? Sorusu, yapılacak olan etkinliği canlı olarak izlemek isteyen birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. İzlenme sıralamalarında kendine üst sıralardan yer bulan Formula 1'de 2023 sezonu Bahreyn Grand Prix'i ile başladı. Peki, Formula 1 hangi kanalda? 2023 Japonya GP ne zaman, saat kaçta?

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Etkinlik F1 TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve böylece 2023 Japonya GP F1 TV üzerinden naklen canlı izlenebilecek. 2008 yılında büyük bir rekabete sahne olan Formula 1 sezonu, dünya genelinde 600 milyon tekil kişi tarafından izlenmişti. Özellikle ekonomik olarak refah seviyesini arttıran Asya ülkelerine yayılan Formula 1, Verstappen'i ciddi anlamda zorlayacak 1-2 rakip olduğu takdirde 2008'deki izleyici sayılarına ulaşabilir gibi görünüyor.p