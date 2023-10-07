Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sprint yarışı sonucunda şampiyon belli oldu. Peki, Formula 1 Dünya Şampiyonu kim oldu?

Formula 1 Dünya Şampiyonu kim oldu? 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu belli oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonu kim oldu? Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sprint yarışı sonucunda şampiyon belli oldu. Peki, Formula 1 Dünya Şampiyonu kim oldu? Detaylar!

FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu, Hollandalı pilot Max Verstappen oldu. Red Bull takımının pilotu Verstappen, bu başarıyı üst üste 3. kez kazanmayı başardı. Formula 1'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti.

SPRİNT YARIŞI SONUNDA ŞAMPİYON OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sprint yarışı sonucunda Verstappen, 2023 sezonu Formula 1 şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Verstappen, sprint yarışında aldığı puanlarla yarınki Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Yarınki Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle;

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 407 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194

4. Fernando Alonso (İspanya): 174

5. Carlos Sainz (İspanya): 153