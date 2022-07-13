Formasyon kalktı mı? Öğretmen adayları için formasyon kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz sene formasyonun atama yapıldıktan sonra MEB tarafından verileceğini açıklamıştı. Son yapılan düzenlemeyle 2023 vizyon belgesinde de belirtildiği şekilde formasyonun lisansüstü düzeyde alınması kesinleşmiş oldu. Peki formasyon atamadan önce mi, yoksa sonra mı alınacak? Bu konuda kafa karışıklığı mevcut.

FORMASYON KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, formasyon belgesi konusunda son açıklamasında "Bu yılki öğretmen alımlarında, 1 Ocak 2021 tarihine kadar pedagojik formasyon belgesi mevcut olanlar hak kaybına uğramayacak. Bundan sonraki süreçte öğretmen aday adayları için yükseköğretim kurumları tarafından "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" açılacak." demişti.

Yayınlanan duyuruda; Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak şartı başvuru şartı olarak yer aldı. 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir, bilgisi yer aldı.

Pedagojik Formasyon (2021 Mart Duyurusundan)

1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

1.2. 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (Not: 1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri (1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış olması koşuluyla), T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

FORMASYONDA HANGİ DERSLER VAR?

Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri formasyonda verilen derslerdendir.

FORMASYON NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez: 'Formasyon kalktı, bundan sonra Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacak. Adaylardan bu belgeler istenecek.' ifadelerini kullanmıştı.

Pedagojik formasyonla ilgili 2678 sayılı Mart 2004 Milli Eğitim Bakanlığı tebliğler dergisinde yayınlanan ifadeler 2754 sayılı Temmuz 2020 tebliğler dergisinde değiştirildi. 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış hakları korunacağı ilgili değişikliğe eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi yazı ile sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verildiği belirtildi. Bu bağlamda ilgi Karar eki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultusunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler. Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

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