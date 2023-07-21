Formasyon kalktı mı 2023? Formasyon veren üniversiteler hangileri? Formasyon dersleri, ücreti neler? Formasyon belgesi sorgulama! Formasyon kalkacakmı

Üniversite tercih dönemiyle birlikte formasyona yönelik araştırmalar arttı. Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantı sonucunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) pedagojik formasyon eğitimine ilişkin aldığı kararları üniversitelere bildirdi. Peki, Formasyon kalktı mı 2023? Formasyon veren üniversiteler hangileri? Formasyon dersleri, ücreti neler? Formasyon belgesi sorgulama! Formasyon kalktı mı İngiliz Dili ve Edebiyatı?

Yükseköğretim Genel Kurulu'nda alınan kararlara göre, öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alabilen alanlardaki fakültelerde ve örgün eğitimdeki öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilecek. Peki, Formasyon kalktı mı 2023? Formasyon veren üniversiteler hangileri? Formasyon dersleri, ücreti neler? Formasyon belgesi sorgulama! Formasyon kalktı mı İngiliz Dili ve Edebiyatı?

FORMASYON KALKTI MI 2023?

Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde, öğrencilere örgün eğitim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilecektir. Formasyon eğitimi kapsamındaki seçmeli dersler üçüncü yarıyıldan itibaren alınabilecek ve bu sayede öğrenciler, öğretmenlikle ilgili uzmanlık alanlarına erken dönemde katılım sağlayabilecektir.

Eğitim veya eğitim bilimleri fakültesi ya da bölümü olmayan üniversitelerde ise öğrenciler, pedagojik formasyon eğitimini aynı ilde bulunan diğer üniversitelerden alabilecekler. Böylece, pedagojik formasyon eğitimi ihtiyacı olan öğrenciler, üniversiteler arası iş birliğiyle bu fırsattan yararlanabileceklerdir.

FORMASYON VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

2022-2023 eğitim öğretim dönemine özel olarak, formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerdeki son sınıf öğrencileri, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlayabileceklerdir. Ayrıca, bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alan son sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programın mezuniyeti için gerekli tüm şartları yerine getirerek, formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etme hakkına sahip olacaklardır. Bu şekilde, öğrencilere daha esnek bir eğitim süreci sunulacaktır.

FORMASYON BELGESİ SORGULAMA

Pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkriptlerinde bu dersler, 'pedagojik formasyon dersi' olarak belirtilecek ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilecektir. Ayrıca, formasyon eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arka yüzünde 'Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır' ifadesi yer alacaktır. Böylece, öğrencilerin bu alandaki niteliklerinin belirgin bir şekilde vurgulanması sağlanacaktır.

Üniversiteler, pedagojik formasyon derslerinde son sınıf öğrencilerine öncelik tanıyarak, eğitimlerini daha iyi planlayabilmelerine olanak sağlayacaklardır. Mezun olan öğrenciler için ise Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı devam edecek ve bu programdaki uygulamalar aynen sürdürülecektir. Öğrencilere sunulan yeni uygulamalar ve fırsatlar, öğretmenlik mesleğine ilgi duyan ve pedagojik bilgi ve becerilerle donanmak isteyen gençlerin daha etkili bir şekilde eğitilmesine katkı sağlayacaktır.