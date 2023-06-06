Ford Yeni Explorer modelinde sanal test sürüşü imkanı sunuyor

Ford, tamamen elektrikli Yeni Explorer modelinde sanal test sürüşü imkanı sunuyor. Yeni Explorer, sadece 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabiliyor. Türkiye'de 2024 yılında pazara sunulması planlanıyor.

Ford, tamamen elektrikli Yeni Explorer modelinde sanal test sürüşü imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomobille simüle edilmiş interaktif test sürüşü; tercih edilen arka plan konumu, araç rengi ve yola eşlik edecek müzik ayarlandıktan sonra başlıyor. Sürüş boyunca drone, araç içi ve sinematik kameralar arasında geçiş yapılarak yol keyfi 3 farklı açıdan deneyimlenebiliyor.

Testte, Explorer'ın performansı ve yol tutuşunun yanı sıra dış tasarımı ve iç mekanda fark yaratan tasarım ögeleri hakkında fikir sahibi olunabiliyor. Test sürüşü deneyimi, yolculuk tamamlandıktan sonra çeşitli sosyal medya hesaplarından da paylaşılabiliyor.

Yeni Explorer, sadece 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabiliyor. Yoldayken en uygun şarj noktalarını bulmaya yardımcı olan, evde şarj sayesinde daha düşük maliyetli elektrik kullanımıyla tam dolu bir batarya sunan Explorer, sürücüleri cezbediyor.

Türkiye'de 2024 yılında pazara sunulması planlanıyor

Yeni nesil bağlantı özellikleriyle hareket halindeyken üst düzey dijital deneyim vadeden yeni Explorer'da; kolay akıllı telefon entegrasyonu, SYNC Move dokunmatik ekran, iç mekana göre özel uyarlanmış sesli ve bağlantılı bilgi-eğlence sistemi, kablosuz uygulama entegrasyonu ve gelişmiş sürücü yardım teknolojileri bulunuyor.

Dış tasarımı Ford'un ikonik Amerikan SUV'unun ruhunu ve iddialı stilini ortaya koyarken, 5 koltuklu geniş iç tasarımda ise ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, masaj yapan sürücü koltuğu, sürücü ile ön yolcunun istediği sıcaklığı seçmelerine imkan sağlayan klima kontrolü gibi gelişmiş özellikler sunuluyor.

Maceraseverler için tasarlanan Explorer modelinde 17 litrelik dev konsolla geniş ve esnek depolama seçeneği bulunuyor. Ayrıca standart anahtarsız giriş ve arka tamponun altına dokunulmasıyla açılan akıllı bagaj kapağı sayesinde otomobil deneyimini kolaylaştırıyor.

Explorer ve Explorer Premium olarak iki özel versiyona sahip olan tamamen elektrikli yeni Ford Explorer'ın 2024 yılında Avrupa ve Türkiye'de pazara sunulması planlanıyor.