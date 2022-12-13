Ford Tourneo Connect yenilendi

Ford'un yenilenen Tourneo modeli, yeni özellikleri ve tasarım çizgisiyle tanıtıldı.

Yeni Tourneo Connect; dinamik stili, yenilenmiş iç mekanı ve dijital sürüş deneyimi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Yeni Tourneo Connect, beş kişilik koltuk kapasitesi, dijital sürücü kabini teknolojileri ve sürücü yardım sistemleri ile öne çıkıyor. Modelde ilk defa yer alan özellikler arasında dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor.

İkinci koltuk sıraları kullanılmadığında, iş veya spor ekipmanları için daha ferah bir yük alanı yaratmak için katlanabiliyor, yatırılabiliyor veya çıkarılabiliyor. Ön yolcu koltuğu; uzunluğu 3 metreye kadar olan kano, yassı ambalajlı mobilyalar veya kereste gibi malzemelerin araç içinde güvenle taşınabilmesi için katlanarak yatırılabiliyor.

Aracın her iki tarafındaki kayan büyük yan kapılar, alışılagelmiş kapıların tam olarak açılamadığı dar alanlarda, çocukların ve yaşlı yolcuların araca girip çıkmasına yardımcı oluyor. Rahatlık, bol sayıdaki bardak tutucu, depolama gözü ve şarj yuvası ile daha da geliştirilirken panoramik cam tavan ve çift alanlı iklim kontrolü de uzun yolculuklarda kabinin havadar ve daha konforlu olmasına yardımcı oluyor.

Ford'un yeni tasarım dili Tourneo Connect'te de kendi gösteriyor. Ön kısım, sportif bir izlenim yaratmak için güçlü, heykel gibi yontulmuş hatlar ile biçimlendirilmiş.

SUV'den esinlenen Active serisi, petek ızgara, çamurluk kaplaması, kaydırma plakası, koyu ve işlenmiş metalden oluşan çift tonlu bir yüzeye sahip özel 17 inçlik alaşımlı jantlarla dikkat çekiyor. 10 farklı renkten oluşan yelpazede, Tourneo Connect Active'in özel lansman rengi olan yeni Özgür Mavi de bulunuyor.

Titanium pakette saten krom detay, karartılmış arka camlar, 17 inç alaşımlı jantlar, Deluxe pakette ise çok parlak siyah ön panjur çerçevesi ve şık jant bilezikleri yer alıyor. Deluxe paketi ileride satışa sunulacak.

Dijital teknolojiler

Tüm yeni Tourneo Connect modellerinin ön panelinde önemli araç sistemlerini sürücünün parmak uçlarına getiren dokunmatik ekran bulunuyor. Titanium'da 8.25 inç ve Active'de 10 inç ekran sunuluyor. Dokunmatik ekran; navigasyon, ses ve kabin havası için kontrol sağlarken telefon bağlantısı, araç bilgisi ve ses ayarları gibi diğer özellikler ise sürüş sırasında göze çarpamaması için alt menüler altında toplanıyor.

Dijital gösterge paneli de Titanium ve Active serileri ile standart geliyor. Dijital panel, sürücülere daha fazla bilgi ve kontrol sunmak için merkezi eğlence ve bilgi sisteminin yanında çalışabilen gösterge konsolunda 10.25 inçlik bir ekrana sahip. Panel araç uyarılarını, işaretli hız limitlerini ve mevcut vitesi, daha kolay okunabilmesi için ekranın üst kısmına, çok yönlü yapılandırılabilir bir ekranın üzerine konumlandırıyor.

Elektrikli park freni de tüm yeni Tourneo Connect'lere standart olarak yerleştirilmişi. Bu özellik, yokuşlarda daha kolay kalkmak için Yokuş Kalkış özelliğine de imkan veriyor.

Motor

Dört silindirli turbo şarjlı motor yelpazesinde, bir adet 114 PS ve 220 Nm tork üreten 1,5 litre EcoBoost benzinli motor ve 122 PS ve 320 Nm tork ya da 102 PS ve 280 Nm tork üreten iki adet EcoBlue dizel motor da bulunuyor. (Benzinli motorun ve 102 PS dizel motorun önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanıyor). Otomatik Start-Stop teknolojisi, optimize edilmiş verimlilik için ürün yelpazesinde standart.

Yedi vitesli PowerShift çift kavramalı otomatik şanzıman, hızlı ve yumuşak vites geçişleri sayesinde otomatik şanzımanın konforuna ve rahatlığına rakip bir performans sağlıyor.

Müşteriler artık daha güvenli sürüş için zorlu ve kaygan zeminlerde çekişi artırmak amacıyla ilk defa yeni Tourneo Connect üzerinde dört tekerlekten çekişten yararlanabiliyorlar. Sistem, sürüş koşullarına ve zeminlere bağlı olarak torku tekerlekler arasında otomatik dağıtarak sürücülerin daha zorlu koşullarda kolayca ilerlemesini sağlıyor.

Dört tekerlekten çekiş, 2.0-litre 122 PS EcoBlue dizel motor ve altı vitesli manuel şanzıman ile donatılan modellerde iç alandan veya yükleme yüksekliğinden taviz verilmiyor.