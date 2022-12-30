Ford Puma ST Türkiye'de satışa sunuldu

Ford markasını B-SUV segmentinde temsil eden Puma serisinin yeni üyesi Puma ST Türkiye yollarına çıktı.

Puma ST'de alçak ve eğimli tavan çizgisi, önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi dinamik bir görünüm oluşturuyor. Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki iç bükey oluşumla dinamik görünüme katkı sunuyor.

Özel tasarım ön tampon güçlü bir görünümün yanı sıra daha fazla denge ve çekiş için ön tarafın baskı kuvvetini neredeyse yüzde 80 oranında artırıyor.

Büyük arka tavan spoyleri ve arka tampondaki difüzör de sportif tasarımın detayları arasında yer alıyor.

İç tasarım

Ford Puma ST'nin iç tasarımında Ford Performance eşik plakaları, altı düz, deri kaplı direksiyon ve ST vites topuzu modele sportif bir hava katıyor. Ford Performance spor koltuklar hem daha fazla konfor için bel desteği sunuyor hem de güvenli bir yol deneyimi sağlıyor. Panoramik cam tavan ise araç içindeki ferahlığı artırıyor.

12,3 inç tam dijital gösterge paneli ve gelişmiş 8 inç dokunmatik ekran, Ford SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi iç mekanda dijital bir ortam sunuyor.

80 litrelik Ford MegaBox zemin altı eşya koyma alanı, geniş yük ve depo alanı arayan kullanıcılar için günlük kullanımda kolaylık yaratıyor.

Motor ve performans

Ford Performance ekibi tarafından geliştirilen model, 200 PS gücündeki 1,5 litrelik Ford EcoBoost motoruyla 0-100 km'ye 6,7 saniyede ulaşıyor.

Çift çıkışlı egzoz sistemi performansı yükseltirken, aktif egzoz subabı özelliği ile de üç silindirli motorun doğal sportif sesini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Puma ST, Ford Performance araçlarında ilk defa sunulan ECO modu da dahil olmak üzere dört sürüş modu seçeneğiyle geliyor.

Sınırlı kaymalı diferansiyeli, patentli kuvvet yönlendirme yayları ve geliştirilen direksiyon sistemi aracın özellikleri arasında yer alıyor.

Model, Büyüleyici Yeşil, Buz Beyazı, Akik Siyah, Fantastik Kırmızı, Kurşun Gri, Ada Mavisi ve Manyetik Gri olmak üzere 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Çok aşamalı özel bir boyama sürecinden geçen Puma ST, balmumu enjekte edilmiş çelik gövde bölümlerinden koruyucu üst kaplamaya kadar yeni malzemeler ve uygulama süreçleriyle üretiliyor. Böylece uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü koruyabiliyor.

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