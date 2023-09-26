Ford, Michigan'daki elektrikli araç batarya fabrikasının inşaatını durdurdu

CHICAGO, 25 Eylül (Xinhua) -- ABD merkezli çok uluslu otomobil üreticisi Ford Motor Company, Pazartesi günü ABD'nin Michigan eyaletindeki Marshall kentinde bulunan 3,5 milyar ABD doları değerindeki elektrikli araç batarya fabrikasının inşaatını durdurduğunu açıkladı.

Detroit News gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre şirket sözcüsü T.R. Reid, "Çalışmaları durduruyoruz, fabrikayı rekabetçi şekilde işletme kabiliyetimizden emin oluncaya kadar Marshall'daki inşaata yönelik harcamalarımızı da sınırlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Şirketin Pazartesi günü uygulanmaya başlayan kararının arka planında "birtakım etmenlerin" bulunduğunu kaydeden Reid, Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası'nın (UAW) devam eden grevinin ve kentteki rakiplerinin bu kararda rol oynayıp oynamadığı hakkında yorum yapmadı.

Reid, "Buradaki yatırım hakkında nihai kararımızı vermedik" dedi.

"Mavi Oval Batarya Parkı Michigan" diye adlandırılan, 232.000 metrekareden büyük bir alana kurulu batarya parkı, tamamı Ford'a ait bir iştirak şirketi olarak saati 20 ila 50 dolar arasında değişen ücretlerle 2.500 kişiye istihdam sağlayacaktı.

Ford, batarya teknolojisini dünyanın önde gelen lityum demir fosfat (LFP) batarya üreticisi olan Çin merkezli Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi'nden (CATL) lisanslamayı planlıyordu. Ancak CATL, eyaletin vergi teşviklerinden yararlanmayacaktı.

Anlaşmanın hatlarını belirleyen perde arkası görüşmelere karşı çıkan, tarım arazilerinin kullanılmasını sorgulayan ve Ford'un CATL ile ilişkisi hakkında endişelerini dile getiren yerel halk projeye tepki göstermişti.

Fabrika, eyalet milletvekilleri ile Michigan Valisi Gretchen Whitmer'in 2021 yılında eyaletin en yeni istihdam yaratma teşvik programı Stratejik Sosyal Yardım ve Cazibe Merkezi Rezerv Fonu'nun dört ana projesinden biriydi.