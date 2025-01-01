Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi?
ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu. Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi merak ediliyordu. İşte detaylar...
Ford İsrail paylaşımı nedir? ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu. Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...
FORD İSRAİL PAYLAŞIMI NEDİR?
Ford, Filistin'i destekleyen ve İsrail karşıtı mesajlar içeren X hesabının hacklendiğini duyurarak, bu paylaşımların şirketin görüşlerini yansıtmadığını belirtti.
Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.
Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.
Ford'un resmi X hesabından, dün, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı. Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek, söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.