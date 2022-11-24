Ford E-Tourneo Custom 2024'te Avrupa yollarına çıkacak

Ford Pro, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek tam elektrikli üçüncü ticari modeli yeni E-Tourneo Custom'u tanıttı.

E-Tourneo Custom, tam elektrikli güç aktarma sistemi 370 km'ye kadar menzil ve 125 kW DC hızlı şarj imkanı sunuyor. Tourneo Custom serisinde ayrıca PHEV ve dizel motor seçenekleri de bulunuyor.

Yeni nesil Tourneo Custom serisi 2023'ün ikinci yarısında müşteriler ile buluşturulacak. 2024 yılında Avrupa pazarına sunulacak dört yeni tam elektrikli Ford Pro modelinden biri olan E-Tourneo Custom ise, sekiz kişiye kadar koltuk kapasitesine sahip ve model Van, Kombi, Kombi Van ve Minibüs gövde stilleriyle sunulacak.

E-Tourneo Custom'da yeni model raylı koltuklarla ultra esnek kullanım seçenekleri, otomatik elektrikli kayar yan kapılar, B&O ses sistemi, dijital kart anahtar, panoramik cam tavan ve eğimi ayarlanabilen yenilikçi bir direksiyon simidi gibi çeşitli özellikler sunuluyor. Bağımsız arka süspansiyonlu, optimize edilmiş şasi mimarisi, elektrikli motor ile konforu yükseltiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep şunları söyledi; "İster hafta sonu aktivite dolu bir aile gezisi, ister yöneticilerin konforlu ve şık bir araçla havaalanına transferi için, E-Tourneo Custom tam elektrikli güç aktarma sistemi, gelişmiş bağlantılı teknolojileri, rafine tasarımı ve yeni lüks özellikleriyle en doğru tercih olacak. Tourneo adı daima ferah iç tasarım ve çok yönlü taşımacılıkla birlikte anılmıştır. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyarak üst düzey performans ve benzersiz konfor arayan yeni nesil seçici elektrikli araç müşterilerine aradıkları tüm özellikleri tek araçta sunuyoruz."

Müşteriler Tourneo Custom serisinin Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) versiyonunu da seçebilecek. Yeni model ayrıca yüksek verimli sekiz vitesli otomatik şanzıman ve ilk kez akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunulan yeni nesil Ford EcoBlue dizel motor seçenekleriyle de tercih edilebilecek.

EcoBlue dizel motorlu Tourneo Custom modelinin 2023 ortalarından itibaren müşterilere teslim edilmesi, ilave versiyonların ise yıl sonuna doğru sunulması planlanıyor.

Model, Ford F-150 Lightning pick-up ile aynı 74 kWh kullanılabilir kapasiteli bataryada yüksek yoğunluklu batarya hücresi teknolojisinden ve 160 kW elektrik motorundan yararlanıyor. Entegre 11 kW AC üç fazlı şarj cihazıyla batarya 8 saatten daha kısa sürede tam kapasiteye ulaşıyor veya 125 kW DC hızlı şarj ile yaklaşık 41 dakikada yüzde 15-80 oranında şarj edilebiliyor. E Tourneo Custom'ın şarj profili hızlı şarjları desteklemek için ön enerji yüklemesi yapabiliyor. Sistem laboratuvar testlerinde 125 kW'lık bir şarj cihazı kullanarak sadece 5 dakikada yaklaşık 38 km menzil sağlayabildi.

Model, 2000 kg maksimum çekme kapasitesi ve yük taşıma kapasiteleriyle öne çıkıyor.

Ön kabindeki soketler aracılığıyla şebekeye bağlanmadan dijital cihazlara, aletlere, spor ve kamp ekipmanına 2,3 kW'a kadar enerji veren Pro Power Onboard teknolojisi müşterilerin Tourneo Custom'ın elektrikli versiyonlarının tam potansiyelinden yararlanmalarını sağlıyor.

Geliştirilmiş iç mekan özellikleri ikinci ve üçüncü sıralarda raylı koltuklar içeren yeni bir oturma sistemiyle başlıyor. Bu sayede kabin, yolcular ve eşyaları için optimum alan sağlayacak şekilde düzenlenebiliyor. Arka kabin zeminindeki raylar koltukların yolcunun isteğine göre ileri geri kaydırılmasına veya gerektiğinde tamamen kaldırılmasına imkan veriyor. İkinci sıradaki üç koltuğun her biri bağımsız olarak hareket ettirilebilirken üçüncü sıradaki koltuklar iki artı bir oturma bölmesine sahip.

Yeni koltuklar daha hafif, ikinci sıradaki koltuklar ise entegre emniyet kemerlerine sahip olduğu için kabin kolayca yapılandırılabiliyor. Sınıfına özgü altı kişilik konferans düzeni de dahil çeşitli yerleşim düzenleri hızla oluşturulabiliyor.

Büyük bir panoramik cam tavan yolcuların mekan ve ışık algısını geliştirirken camın infrared özelliği sayesinde sıcak güneş altında bile kabinin serin kalması sağlanıyor. Elektrikli kayar yan kapılar elle temasa gerek olmaksızın da açılabiliyor. Örneğin sürücü ağır eşya taşırken ayağını ön tekerleğin yanında hareket ettirerek kapının otomatik açılmasını sağlayabiliyor.

Yeni Tourneo Custom ayrıca üç bölgeli elektronik sıcaklık kontrolü, arka bölmede 14 hoparlörlü güçlü B&O ses sistemi, sofistike ortam aydınlatması, mobil cihazlar için kablosuz şarj bölmesi ve ikinci sırada ısıtmalı dış koltuklar gibi özelliklerle gelecek.

Ford ayrıca otellerdeki anahtar kartlardan ilham alan yenilikçi bir Dijital Anahtar sistemi geliştirdi. Dijital Anahtar, bir kart aracılığıyla kapıların kilitlenmesini/açılmasını ve aracın çalıştırılmasını sağlıyor. Bu ileri teknoloji filo müşterileri için düşünülmüş. Teslimat araçları, acil servisler veya kiralama gibi birden fazla sürücüye sahip şirketler için kullanım kolaylığı sağlıyor. NFC teknolojisinin kullanıldığı bu dijital anahtarların 2024 yılında sunulması planlanıyor. Araç sahiplerinin spor veya açık hava aktiviteleri sırasında büyük bir anahtarlık yerine pratik, ince ve su geçirmez bir kart taşımasına imkan veren sistem araçlarını farklı sürücülerin kullandığı birden fazla sürücüye sahip filo müşterileri için fayda sağlayabiliyor.

Tourneo Custom ailesinde Deluxe, Titanium, Titanium X versiyonları değişik konfigürasyonlarla seçilebiliyor. Tourneo'ların teknik özelliklerini şimdiye dek en kapsamlı şekilde bir araya getiren, serinin en üst modeli Titanium X. Standart özellikler arasında 19 inç şık alaşım jantlar, tam matrix LED aydınlatma ve lüks Sensico sentetik deri koltuk döşemeleri sayılabiliyor. Her seri, farklı müşteri ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde sunulan güç aktarma sistemlerinden biriyle tercih edilebiliyor.

Aracın yeni mimarisi, daha düşük zemin yüksekliği ve yeni bir entegre yan basamakla inip binmeyi ve yüklemeyi kolaylaştırırken kayar yan kapı ve arka bagaj kapısı gibi sınıfının lideri özelliklerine de yardımcı oluyor.

Optimize edilen platform birçok versiyonda toplam yüksekliğin iki metrenin altına indirilmesini sağlamış. Bu sayede Tourneo Custom segmentindeki araçların genellikle giremediği garajlara ve katlı otoparklara erişim mümkün olurken iyileştirilen aerodinamikle optimal verimliliğe ve rafine bir stile katkıda bulunuyor.

Tamamen yeniden tasarlanan ve seri genelinde standart olan bağımsız bir arka süspansiyon sistemine sahip şasinin sağladığı dinamik iyileştirmeler hem sürücülere hem yolculara daha konforlu sürüş ve kullanım rahatlığı sunuyor.

Tam elektrikli E-Tourneo Custom'ın ızgara kaplaması, tam genişliği kaplayan görsel imzası ve dikkat çekici LED farlarıyla teknolojisi ve performansı vurguluyor.

İki veya üç koltuklu ön kabin; yüksek kaliteli malzemeleri ve sade, çağdaş yüzeyleriyle dikkat çekiyor. Gösterge panelinde ergonomik 13 inç dokunmatik ekran ve SYNC 4 bilgi ve eğlence sistemi yer alıyor. Yeni dijital gösterge sezgisel, sürücü odaklı bir kokpit yaratırken kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay uyumu standart olarak sunuluyor.

Tourneo araçların, kullanıcıların aktif yaşamlarını desteklemek için mobil oturma ve çalışma alanı işlevi de görmesi gerekiyor. Tourneo Custom da bir süre önce lanse edilen yeni E Transit Custom'da tanıtılan aynı yenilikçi, eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi ile sunuluyor. Bu sınıfına özgü özellik sayesinde direksiyon laptoplar ve tabletler için ergonomik bir çalışma alanı olarak kullanılabiliyor veya tam katlanıp kullanışlı bir tablaya dönüşebiliyor.

Tüm araçlarda alt kısmı düz olan direksiyon simidi yer alıyor. Bu yuvarlatılmış kare şekil ve otomatik şanzımanlı araçlarda direksiyon sütununda konumlandırılan vites kolu daha fazla alan yaratmanın yanı sıra erişimi kolaylaştırıyor.

Ayrıca ön yolcu hava yastığının gösterge paneli yerine tavanda konumlandırılması ile ön kabinde daha fazla alan ve saklama bölmesi de yaratılmış. Bu sayede laptoplar veya A4 dosya boyutundaki eşyalar konsoldaki kapalı saklama bölmesinde muhafaza edilebiliyor. Elektronik cihazlar da artık sektör standardı olan AMPS montaj aparatlarıyla sürücüye daha yakın bir konuma güvenle yerleştirilebiliyor.

Şanzıman ve motor seçenekleri

Yeni Tourneo Custom PHEV, 2,5 litre Atkinson döngülü benzinli motorun esnekliğini sunmak için paralel bir hibrit sistem kullanıyor. Sistemin parçası olan elektrikli motor ve 11,8 kWh kullanılabilir batarya paketiyle 50 kilometreden uzun menzille şehirlerin sıfır emisyon bölgelerinde saf elektrikli sürüş mümkün oluyor.

Ford, Tourneo Custom'ı elektrikli güç aktarma sistemlerinin yanı sıra 136 PS, 150 PS veya 170 PS güce sahip en yeni nesil EcoBlue dizel motor ve yeni yüksek verimli sekiz vitesli otomatik şanzıman veya altı vitesli manuel şanzıman seçenekleriyle sunacak.

Yeni Tourneo Custom ayrıca dört tekerlekten çekiş seçeneğini tanıtarak, her türlü hava koşuluna uygun araç arayan müşterilerin ve kamp alanlarına, plajlara ve arazilere erişmek isteyen araç sahiplerine de hitap ediyor. Sistem, torku elektronik bir kaplin aracılığıyla akslar arasında akıllı bir şekilde dağıtırken ayarlamalar 20 milisaniyeden kısa sürüyor. Bu sistem 136 PS ve 170 PS EcoBlue dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı araçlar için sunuluyor. Daha fazla çekişe ihtiyaç duyan ama manuel şanzımanı tercih eden araç sahipleri 136 PS ve 150 PS EcoBlue dizel motorlarda mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyeli tercih edebiliyor.

Tüm motor seçenekleri son derece rekabetçi çekme kapasitesine sahip. Dizel motorlu modeller 2.500 kilograma kadar frenli römork ağırlığını çekebiliyor. Bunun dışında yeni bir geri çekilebilir çeki çubuğu opsiyonel olarak sunuluyor, kullanılmadığı zaman yerine itilerek görülmemesi sağlanabiliyor.

Tourneo Custom, Ford'un en yeni ve ileri sürücü destek sistemlerinden oluşan kapsamlı bir paket sunuyor. Şerit Ortalama özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, Geri Fren Asistanı, Tam Aktif Park Asistanı ve şehirde daha kolay manevra için aracın çevresinde geniş görüş sunan 360 derece kamera sistemi gibi bazı özellikler bu modelde ilk kez kullanılıyor.

Ford Pro kapsamında şarjdan servise, yazılımdan finansa kadar uzanan uçtan uca hizmetlerin versiyonları önümüzdeki dönemde Türkiye'de devreye alındığında Tourneo Custom da bu özellikleri destekleyecek.