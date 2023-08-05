Ford'dan BlueCruise ile 2. seviye sürüş asistanı

Ford, İngiltere'de otoyollarda kullanım için düzenleyici kuruluş onayı alan 2. seviye eller serbest gelişmiş sürücü asistanını tanıttı.

BlueCruise, Kanada ve ABD'de Consumer Reports tarafından En Beğenilen Aktif Sürüş Asistanı Sistemi seçilirken, bu teknoloji ile donatılan 193 bin Ford ve Lincoln aracının sürücüleri bu ülkelerde hali hazırda 102 milyon kilometreden fazla yolu eller serbest kat etti.

Şimdi ise Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı Ford BlueCruise teknolojisine yeşil ışık yakıyor. Böylece BlueCruise özelliğine sahip Mustang Mach-E modellerinin sürücüleri; İngiltere, İskoçya ve Galler'de Mavi Bölgeler olarak belirlenen, 3 bin 700 kilometre uzunluğundaki önceden haritalandırılmış otoyollarda eller serbest, gözler yolda sürüş teknolojisini kullanabilecek.

BlueCruise, gelişmiş sürücü asistan sisteminin konfor ve rahatlık avantajlarını bir üst seviyeye taşıyor. Sistem, yol ve hız işaretlerinin yanı sıra değişen trafik koşullarını izleyerek direksiyonu, gazı, freni ve şerit içinde konumlandırmayı kontrol ediyor, ayrıca sıkışık trafikte tamamen durmak da dahil, öndeki araçlarla güvenli ve tutarlı mesafeleri koruyor. Buna ek olarak, gelişmiş kızılötesi kamera teknolojisi de sürücünün dikkatini güvenlik için sürekli kontrol ediyor.

"Ford BlueCruise'un bir Avrupa ülkesinde kullanım için onay alan ilk eller serbest sürüş sistemi olması sektörümüz için önemli bir adım," diyen Ford Model e Avrupa Genel Müdürü Martin Sander sözlerine şöyle devam etti: "Modern otoyollar kendine en çok güvenen sürücüler için bile zorlu ve korkutucu olabilir. BlueCruise, 'ağır işlerin' bir kısmını üstelenerek otoyol sürüşünü biraz daha zahmetsiz hale getirebiliyor, sürücülere güven ve rahatlık sağlayabiliyor."

Büyük Britanya'daki 2023 model Ford Mustang Mach-E sahipleri BlueCruise'u abonelik aracılığıyla etkinleştirebilecek ilk kişiler olacak. Abonelik, uzun yolculukları ve tatilleri kapsayacak esnekliği sağlarken gelişmiş sürücü destek sistemini de öngörülen araç kullanımına göre etkinleştiriyor.

Sezgisel ve güven uyandıran bir deneyim sunmak için dünya çapında 1,1 milyon kilometreden fazla süren gelişmiş sürücü asistan sistem testleri sırasında ince ayarlardan geçirilen BlueCruise, Ford'un mobilite çözümlerinde öncülük yolculuğunda önemli bir kilometre taşı.

BlueCruise'un mevzuata ilişkin koşullar elverdiğinde diğer Avrupa ülkelerinde de devreye alınması ve önümüzdeki yıllarda sistemin daha fazla Ford aracını kapsaması bekleniyor.

Eller serbest, gözler yolda sürüş deneyimi

BlueCruise, Ford'un yasal hız sınırları dahilinde trafiğe otomatik olarak ayak uydurup tamamen durabilen Akıllı Adaptif Hız Kontrol (IACC) özelliğini temel alıyor. Eller serbest modu, dikkatlerini yola vermeye devam etmeleri halinde sürücülerin otoyolun onaylı Mavi Bölge bölümlerinde ellerini direksiyondan çekerek araç kullanmalarına olanak tanıyor, böylece uzun sürüşler sırasında ek konfor sağlıyor.

BlueCruise donanımlı araçlar eller serbest sürüşe geçmeden önce şerit işaretlerinin görünür olduğunu, sürücünün gözlerinin yolda olduğunu ve diğer koşulların uygunluğunu teyit ediyor. Sistem, eller serbest modunun aktif olduğunu bildirmek üzere renk körlüğü olan kişileri de kapsayacak şekilde etkili metin ve mavi aydınlatma ipuçları içeren animasyonlu küme geçişleri kullanıyor.

Maksimum 130 km/saat hızda çalışan BlueCruise, yoldaki diğer araçların konumunu ve hızını tespit ve takip etmek için radarların ve kameraların bir kombinasyonunu kullanıyor. Aracın önünü gören bir kamera, şerit ve hız işaretlerini algılıyor. Hatta sistem, sürücü güneş gözlüğü takmış olsa bile nereye baktığını tespit edebilmek ve başının pozisyonunu kontrol etmek için gösterge panelinin altında bulunan ve sürücüye dönük olan bir kızılötesi kamera kullanıyor.

Sistem, sürücünün dikkatinin dağıldığını algılarsa, önce gösterge panelinde uyarı mesajları beliriyor; ardından sesli uyarılar ve fren aktivasyonları geliyor, son olarak direksiyon kontrolü korunarak araç yavaşlatılıyor. Sürücü, Mavi Bölge'den çıkış esnasında kendisinden istenmesine rağmen ellerini direksiyon simidine geri koymadığında da benzer eylemler gerçekleştiriliyor.

Düzenleyici mercilerle birlikte çalışan Ford, opsiyonel Teknoloji Paketi veya Konfor Paketi ile donatılmış ve 2023'ten önce üretilmiş Mustang Mach-E modellerine de ilerleyen dönemde Ford Power-Up yazılım güncellemesi yoluyla BlueCruise sunma fırsatlarını araştırıyor.

Tüm yolculukların ötesinde

Ford mühendisleri, BlueCruise ve destekleyici özellikleri de dahil olmak üzere, en yeni nesil gelişmiş sürücü destek sistemlerini test etmek için Avrupa yollarında 160 bin kilometrelik test gerçekleştirirken, sistem geçen yıl ABD ve Kanada pazarlarına sunulmadan önce bu ülkelerde 965 bin kilometreden fazla yol kat etti. Büyük Britanya'daki test sürüşleri; aşınmış şerit işaretleri, kötü hava koşulları ve yol çalışmaları gibi sürücülerin her gün karşılaştığı durumlarla başa çıkma yeteneğinin kanıtlanmasına yardımcı oldu.

BlueCruise, Mustang Mach-E'nin Çarpışma Önleme Yardımcısı, Aktif Park Asistanı 2.0 ve Ford'un 15.5 inç dokunmatik ekranla desteklenen SYNC 4A bağlantı sistemini de içeren teknoloji paketinin en son üyesi.

Şarjlar arasında 600 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunan Mustang Mach-E, Ford'un 2024 yılına kadar Avrupa'da sunmayı planladığı tamamen elektrikli dokuz aracından biri. Aynı zamanda binek segmentinde Ford'un ilk elektrikli aracı olan Mustang Mach-E, şimdiye kadarki en gelişmiş teknolojileri sıfır emisyonlu sürüş performansıyla bir araya getiriyor. Ford, 2035 yılına kadar tüm araç satışlarında sıfır emisyona ve Avrupa'daki tesis, lojistik ve tedarikçi ayak izinde karbon nötre ulaşmayı planlıyor.

Ford BlueCruise nasıl çalışır

BlueCruise eller serbest sürüş modu; müşteri tarafından aracın sürücü destek ayarları menüsü aracılığıyla devreye alınıyor. Aracın kamuya açık otoyolda, onaylı Mavi Bölge'ye girdiğini ve IACC'nin etkin olduğunu algıladığında sistem kullanılabilir hale geliyor. Mavi Bölge'den çıkıldığında sistem IACC'ye geri dönüyor.

BlueCruise'un etkinleştirilmesi için sürücülerin öncelikle ellerinin direksiyonda ve gözlerinin yolda olması gerekiyor. Gösterge ekranı tarafından yönlendirildiğinde, sürücüler gözlerini yoldan ayırmadan ellerini direksiyondan çekebilir ve aracın şunları yapmasına imkan verir:

• Seçilen maksimum hıza ulaşana ve tamamen durana kadar diğer araçlara ayak uydurarak Mavi Bölge otoyollarında gerek serbest akan trafikte gerekse dur-kalk durumlarında olsun trafikte yol almayı her zamankinden daha az zahmetli hale getiriyor.

• Maksimum hızını yol kenarında, tabela köprüleri üzerinde ve navigasyon sisteminde belirtilen sınırlara göre ayarlayabiliyor, sürücüler keskin bir viraja yaklaşırken hızı sorunsuz bir şekilde ayarlayan Prediktif Hız Asistanını kullanılıyor.

• Sürücülerin büyük kamyonların yanındayken sezgisel olarak yapmaya meyilli oldukları gibi bitişik şeritlerdeki araçlardan incelikle uzaklaşarak, sürüş deneyimini daha doğal hissettirmek için Şerit İçi Yeniden Konumlandırmayı kullanmak da dahil olmak üzere şerit işaretlerine göre kendini konumlandırıyor.

• Sürücünün Mavi Bölge içindeyken ellerini direksiyondan kaldırması halinde, BlueCruise direksiyon kontrolünü otomatik olarak yeniden etkinleştirmeden önce sürücünün direksiyon kontrolünü geçici olarak yeniden ele geçiriyor.