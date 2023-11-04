Ford, AMP ile batarya ve şarj teknolojisinde vites artırdı

Elektrikli otomobil dünyasındaki rekabet hızla artarken, şarj istasyonları da önem kazanmaya devam ediyor. Bu konuda Tesla'nın Supercharger istasyonları lider konumda. Ford ise batarya ve şarj teknolojisi şirketi Auto Motive Power'ı (AMP) alarak elektrifikasyon hedeflerini büyüttü.

Ford, AMP ile batarya ve şarj teknolojisinde vites artırdı

Ford yaptığı açıklamada, elektrikli otomobil şarj sistemleri ve enerji yönetimi çözümleri alanında lider bir tedarikçi olan AMP'yi satın aldığını duyurdu. 26,5 milyon dolarlık anlaşma kapsamında AMP'nin 149 çalışanı ve ABD'deki tesisleri Ford'un bünyesine katılmış oldu.

AMP'nin kurucusu ve yöneticisi olan Anil Paryani, Ford'un Model E bölümüne katılacak. Bu konuda ise doğrudan Ford'un elektrikli otomobil geliştirme başkanı Alan Clarke'a rapor verecek. Bu iki ismin daha önce Tesla'da birlikte çalıştıklarını da hatırlatmak gerekiyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ford sözcüsü Emma Bergg, "Elektrikli araçların benimsenmesini artırmaya ve müşteriler için birinci sınıf şarj deneyimleri sunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bu konuda AMP'nin teknolojisini ve patentlerini değerlendirmek istediklerini kaydetti.

2017 yılında kurulan AMP, birçok elektrikli otomobil üreticisine şarj donanımı ve yazılımı tedarik ediyor. Şirketin geliştirdiği batarya yönetim çözümleri, araç şarjı ve bulut tabanlı hizmetleri de kapsıyor. Bu, Ford'un hem şarj istasyonu hem de batarya konusunda olmasını sağlayacak.

Öte yandan Ford, talepteki azalma nedeniyle yılda 600 bin elektrikli otomobil üretme planını 2024'e erteledi. AMP'nin satın alınması ise elektrikli bir geleceğe olan kararlılığın sürdüğüne işaret ediyor. Şirketin hızlı şarj ve enerji yönetimi gibi alanlardaki uzmanlığı, Ford modellerinde kullanılacak.

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