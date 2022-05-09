İlk dönemlerde fonografı kullanımı zor olması sebebiyle sadece uzman kişiler tarafından kullanılıyordu. Ancak zaman içerisinde cihazın gelişmesi nedeniyle bu sorun ortadan kalkmıştır. Fonografı cihazının patenti 1878 yılında alınmıştır. Fonografı özellikler nelerdir ve fonografı kim icat etti merak ediliyor. Fonografı kim icat etti? Fonograf ne zaman icat edildi? Fonografı özellikleri neler?

FONOGRAFI KİM İCAT ETTİ?

Fonograf 1877 yılında Thomas Edison tarafından mekanik altyapı seslerin kaydedilmesi için geliştirilen bir cihazdır. Bununla beraber, ilk ses kayıt cihazı özelliği taşıyan bir alettir. Fonograf cihazı, gramofona benzerliği ile bilinir. Ses kayıt cihazlarının temelini oluştuğu biliniyor. Fonograf aleti ilk icat edildiği zamanlarda başarı elde edemedi. Ancak aleti geliştirip ve halkında kullanımı ile popülerliğini kazanmıştır.

FONOGRAF NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Fonograf ve gramofon aletlerinin icadı birbirleriyle bağlantılı olarak çıkmıştır. Bu iki aletinde çalışma mantığı aynı olduğu biliniyor. Fonografı 1887 yılında Thomas Edison tarafından icat ediliyor. Bununla beraber, tarihteki ilk ses kaydı bu cihaz sayesinde alınıyor. Bu alet seslerin kayıt altına alınması ve tekrar edilmesine yardımcı oluyor. Thomas Edison tarafından icat edilen cihazda, ilk deney süreçlerinde seslerin tespiti için madeni bir silindire sarılı ince kalay levha kullanmıştır.

FONOGRAFI ÖZELLİKLERİ NELER?

Fonograf cihazı ses kayıt cihazıdır. Sesleri kaydeden ve tekrar başa sarıp dinlemeyi sağlayan bir icattır. Günümüzde ses kayıt cihazları teknolojiye uygun olarak tasarlanıyor. Şimdiki ses kayıt aletlerin temelini oluşturan fonograf, geliştirilerek sanat, bilim ve birçok alanda kullanılıyor.

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