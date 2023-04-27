İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangın hakkında detaylar araştırılırken Folkart yangın söndü mü? İzmir Narlıdere yangında ölen var mı araştırıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşlar ise canını kurtarmak için balkonlardan atladı. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Peki, Folkart yangın söndü mü? İzmir Narlıdere yangında ölen var m?

FOLKART YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Yangında zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Bazı vatandaşların can havliyle balkonlardan aşağıya atladığı öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.