İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Alevler site içerisinde yer alan 8 katlı binanın tamamını kısa sürede sardı. Korkutan olayın ardından Folkart Sitesi yangın neden çıktı? İzmir Folkart Sitesi yangını söndürüldü mü? İzmir yangını son durum ne? sorularına yanıt arandı. Detaylar haberimizde...

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde çıkan yangın 7 saatlik çalışmanın sonrasında kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 kişinin alevlerden etkilendiğini açıkladı. Vatandaşların gündeminde ise Folkart Sitesi yangın neden çıktı? İzmir Folkart Sitesi yangını söndürüldü mü? İzmir yangını son durum ne? soruları yer aldı.

FOLKART SİTESİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde çıkan yangına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Olay yerinde çalışmaları takip eden Bakan Kasapoğlu, "40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. İkinci kattaki bir elektrik kontağı sebebiyle yangının çıktığı bilgisi var. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu." ifadelerini kullandı.

İZMİR FOLKART SİTESİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde çıkan yangın 7 saatlik çalışmanın sonrasında kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 kişinin alevlerden etkilendiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kasapoğlu, "Geçmiş olsun öncelikle İzmir'imize. Bir bloğun ciddi şekilde yandığı bir yangından bahsediyoruz. 40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. İkinci kattaki bir elektrik kontağı sebebiyle yangının çıktığı bilgisi var. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu. Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. Yangın kaynaklı bir yaralı yok. Büyük ölçüde söndürüldü diyebilir. Ciddi anlamda bir seferberlik söz konusu. Bloğun bir tarafı tamamen sönmüş durumda. 3 farklı blok var burada. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada. Yangını söndürmek için canla başla çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.