Folkart Narlıdere Yangınında Zarar Gören Blok Yenileniyor

Folkart Narlıdere'de 27 Nisan'da yaşanan yangında zarar gören bloktaki kat malikleri, bloğun yenilenmesi için Folkart ile anlaştı. Şirket yenilemeyi, gerekli tüm yasal izinlerin alınmasından itibaren, bir yıl içinde bitirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Folkart Narlıdere Sitesi'nin bir bloğunda yaşanan üzücü olayın ardından kat malikleri, evlerinin geleceği konusunda birlikte adım atma yönünde karar almıştı. Dairesinin sadece içiyle ilgili bağımsız hareket etmek isteyen birkaç kişi dışında; Kat malikleri, süreci Folkart ile sonuçlandırma kararı aldı. Kat maliklerinin isteği ve şirketin 'dayanışma kültürü' anlayışı ile olayda zarar gören bloğun yenilenmesi için anlaşıldı. Folkart, destek olmak için maliyetin önemli bir bölümünü kat maliklerine yansıtmayacak.

Şirketten 27 Nisan 2023 günü yaşanan olaydan sonra yapılan ilk açıklamada, "Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerimizin yanında durup dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz" denilmişti.

Yapılan bu ilk açıklamanın ardından şirket, sürecin takipçisi oldu. Kat malikleri ile şirket yöneticileri düzenli aralıklarla bir araya geldi. Çözümün en hızlı, en makul şartlarda üretilmesi için ilgili tarafların katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin sonunda da kazanan dayanışma kültürü ve geleneği oldu. Sözleşme metnini imzalamak üzere Folkart Towers'ta bir araya gelen şirket yönetimi ile Narlıdere'deki site sakinleri, evlerinin tamamen yenilenmiş olarak teslimi için el sıkıştı.

Toplantıda zarar gören bloktaki kat malikleri adına konuşan Avukat Hale Gengör, "Yaşanan talihsiz olaydan sonraki en mutlu günümüz" dedi.

Hale Gengör, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Yaşanan yangın büyük bir talihsizlik. Şirket yetkilileri de bizlerle birlikte üzüldüler ve ilk günden beri yanımızda oldular. Yaşanan acının üzüntüsüyle, zaman zaman duygusal tepkiler gösterilmiş olsa da Folkart Ailesi hep çözüm odaklı ilerlediler. Her talebimize olumlu yanıt verdiler. Sonuçta bizleri mutlu eden ve evlerimize kavuşmamızı sağlayacak güzel bir sonuç ortaya çıktı. Folkart Ailesine üye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şirkete içtenlikle teşekkür ediyoruz."

Sakinlerden Nedim Saba: "Bizim kadar üzüldünüz"

Kat maliklerinden Nedim Saba ise duygularını şöyle dile getirdi: "Yaşanan çok üzücü olay sonrasında site sakinleri olarak, şirket yönetiminin en az bizler kadar üzüldüğünü gördük ve kimi zaman beraber dertleştik. Şirketin çözüm için gösterdiği çabayı biliyoruz. Mesut Sancak ve Metin Sancak başta olmak üzere tüm Folkart Ailesi'ne gösterdikleri dayanışma kültürü nedeniyle teşekkür ediyoruz."

"Uluslararası ödüllü"

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da ilk günden itibaren dayanışma kültürünü esas aldıklarını vurgulayarak, "Kat maliklerimizin mutluluğunu temel alarak konuya yaklaştık" dedi. Sancak konuşmasına şöyle devam etti: "Projeyi 15 yıl önce eksiksiz teslim edip, yönetimi yıllar önce devrettik. Olayda bir sorumluluğumuz olmamasına rağmen yine de biz çözümün parçası olmayı amaçladık. Folkart Narlıdere, İzmir açısından da çok önemli ve sembol bir proje.

Ünlü mimar Emre Arolat'ın imza attığı uluslararası ödüller alan bir proje. Narlıdere'de alanında dünyanın en iyileri ile çalışmış, en iyi malzemeleri kullanmıştık. Şimdi de Folkart'ın dayanışma geleneği ile her firmaya örnek olacak bir özveriye imza atıyoruz."

"Herkes imrenecek"

Yasal izinlerin alınması sonrasında inşaatı 12 ay gibi kısa bir sürede bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Sancak, "Narlıdere projemizin 2007 yılında Çeşme'de lansmanını yaptığımız gece gibi, iş bitiminde güzel bir etkinlik düzenlemek istiyoruz. Site sakinlerinin katılacağı çok özel bir kutlama gecesiyle, projeyi teslim edeceğiz. Herkesin imrenerek bakacağı bir sonuç ortaya çıkaracağız. Yenilemeyi güncel teknolojilerden de faydalanarak gerçekleştireceğiz. Herkesi olumlu anlamda şaşırtacağız. Bu yenilenme sonrasında, eser yeniden büyük değer kazanacaktır. Biz iyi niyet olduğu sürece çözülemeyecek bir sorun bulunmadığına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de kat maliklerimizin yanında olacağız. Değerli müşterimizin ve aynı zamanda dostlarımızın Folkart markasına olan güveni bize güç ve cesaret veriyor. Bu sürecin herkes için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR