Folkart Narlıdere Yangın Sonrası Bloğun Yenilenmesi İçin Anlaşma Sağlandı

FOLKART Narlıdere'de 27 Nisan'da yaşanan yangında zarar gören bloktaki kat malikleri, bloğun yenilenmesi için Folkart ile anlaştı. Folkart 'ın yenilemeyi, gerekli tüm yasal izinlerin alınmasından itibaren, 1 yıl içinde bitirmeyi hedeflediği bildirildi.

Folkart Narlıdere Sitesi'nin bir bloğu geçen 27 Nisan'da çıkan yangında zarar gördü. Yangında zarar gören bloktaki kat malikleri, bloğun yenilenmesi için birlikte hareket etme kararı aldı. Dairesinin sadece içiyle ilgili bağımsız hareket etmek isteyen birkaç kişi dışında; kat malikleri, süreci Folkart'la sonuçlandırma kararı aldı. Yangınnı ardından "Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerimizin yanında durup, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz" açıklaması yapan Folkart yetkilileriyle düzenli aralıklarla biraraya gelindi.

Çözümün en hızlı, en makul şartlarda üretilmesi için ilgili tarafların katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi. Görüşmede bloğun yenilenmesi için Folkart ile anlaşıldı. Folkart'ın, maliyetin önemli bir bölümünü kat maliklerine yansıtmayacak şekilde inşaatın yapımını üstlendiği belirtildi. Kat malikleri ise paylarına düşen bedeli, planlanan şekilde Folkart'a ödeyeceği kaydedildi.

Sözleşme metnini imzalamak üzere Folkart Towers'ta bir araya gelen Folkart yönetimi ile Folkart Narlıdere sakinleri, evlerinin tamamen yenilenmiş olarak teslimi için el sıkıştı. Folkart'ın yenilemeyi, gerekli tüm yasal izinlerin alınmasından itibaren, bir yıl içinde bitirmeyi hedeflediği bildirildi.

'YANGIN BÜYÜK BİR TALİHSİZLİKTİ'

Toplantıda zarar gören bloktaki kat malikleri adına konuşan Avukat Hale Gengör, "Yaşanan talihsiz olaydan sonraki en mutlu günümüz" dedi. Gengör, "Yaşanan yangın büyük bir talihsizlik. Folkart yetkilileri de bizlerle birlikte üzüldüler ve ilk günden beri yanımızda oldular. Yaşanan acının üzüntüsüyle, zaman zaman duygusal tepkiler gösterilmiş olsa da Folkart Ailesi hep çözüm odaklı ilerledi. Her talebimize olumlu yanıt verdiler. Sonuçta bizleri mutlu eden ve evlerimize kavuşmamızı sağlayacak güzel bir sonuç ortaya çıktı" diye konuştu.

'ÇÖZÜM İÇİN GÖSTERİLEN ÇABAYI BİLİYORUZ"

Kat maliklerinden Nedim Saba ise duygularını, "Yaşanan çok üzücü olay sonrasında site sakinleri olarak, Folkart yönetiminin en az bizler kadar üzüldüğünü gördük ve kimi zaman beraber dertleştik. Folkart'ın çözüm için gösterdiği çabayı biliyoruz. Mesut Sancak ve Metin Sancak başta olmak üzere tüm Folkart Ailesi'ne gösterdikleri dayanışma kültürü nedeniyle teşekkür ediyoruz" diyerek, dile getirdi.

'ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da ilk günden itibaren dayanışma kültürünü esas aldıklarını vurgulayarak "Kat maliklerimizin mutluluğunu temel alarak konuya yaklaştık" dedi. Sancak, "Projeyi 15 yıl önce eksiksiz teslim edip, yönetimi yıllar önce devrettik. Olayda bir sorumluluğumuz olmamasına rağmen yine de biz çözümün parçası olmayı amaçladık. Folkart Narlıdere İzmir açısından da çok önemli ve sembol bir proje. Ünlü mimar Emre Arolat'ın imza attığı uluslararası ödüller alan bir proje. Folkart Narlıdere'de alanında dünyanın en iyileri ile çalışmış, en iyi malzemeleri kullanmıştık. Şimdi de Folkart'ın dayanışma geleneği ile her firmaya örnek olacak bir özveriye imza atıyoruz" diye konuştu.

'12 AYDA BİTECEK'

Yasal izinlerin alınması sonrasında inşaatı 12 ay gibi bir sürede bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Sancak, şöyle devam etti:

"Folkart Narlıdere projemizin 2007 yılında Çeşme'de lansmanını yaptığımız gece gibi, iş bitiminde güzel bir etkinlik düzenlemek istiyoruz. Site sakinlerinin katılacağı çok özel bir kutlama gecesiyle, projeyi teslim edeceğiz. Herkesin imrenerek bakacağı bir sonuç ortaya çıkaracağız. Yenilemeyi güncel teknolojilerden de faydalanarak gerçekleştireceğiz. Herkesi olumlu anlamda şaşırtacağız. Bu yenilenme sonrasında, eser yeniden büyük değer kazanacaktır. Biz iyi niyet olduğu sürece çözülemeyecek bir sorun bulunmadığına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de kat maliklerimizin yanında olacağız. Değerli müşterimizin ve aynı zamanda dostlarımızın Folkart markasına olan güveni bize güç ve cesaret veriyor. Bu sürecin herkes için hayırlı olmasını diliyorum."