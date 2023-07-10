Folkart, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nden 4 büyük ödülle döndü

Folkart, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde 4 farklı kategoride ödül alarak büyük bir başarı elde etti. Şirket, Avrupa birinciliği olan 2 ödülün yanı sıra diğer kategorilerde de ödüle layık görüldü. Bu başarı, Folkart'ın projelerinin ve çalışmalarının doğruluğunu gösteriyor.

Folkart, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Töreni'nden (European Property Awards) ikisi Avrupa birinciliği olmak üzere 4 büyük ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Folkart, Avrupa merkezli gayrimenkul geliştirici firmalarının yarıştığı Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde her yıl olduğu gibi bu sene de önemli bir başarıya imza attı.

Folkart, Londra'da düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri töreninde 4 farklı kategoride ödül alan tek marka oldu.

Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde yarışılan her kategoride yüzde 80 üzerinde puan alanlar "Award Winner (en yüksek puanı alanlar)" ilan edilirken, en yüksek puanı alan bir proje ise "5 Yıldız" ödülünü almaya hak kazandı.

Folkart, "Türkiye En İyi Yüksek Katlı Konut Projesi Folkart Nova" ve "Türkiye En İyi Pazarlama Çalışması - Folkart Nefes İstanbul Lansman Kampanyası" başvurularıyla "5 Yıldız-Avrupa Birinciliği" ödülüne layık görüldü.

Şirket, "Türkiye Karma Kullanım Yapı - Folkart Vega" ve "Türkiye Web Sitesi www.folkart.com.tr" başvurularıyla da Award Winner Ödülü'ne değer bulundu.

"Verilen ödüller attığımız adımların doğruluğunu gösteriyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, geçen yıllarda Çeşme'deki Folkart Blu ve Folkart Hills projeleri ile de farklı dallarda Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'ni kazandıklarını anımsattı.

Bu sene de Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde 4 farklı ödüle layık görülmenin kendilerini gururlandırdığını kaydeden Sancak, "Projelerimizin ve çalışmalarımızın bu şekilde ödüller kazanması, attığımız adımların doğruluğunu gösteriyor. Başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere, çözüm ortaklarımız, paydaşlarımız ve sonrasında da bizi tercih eden değerli Folkart dostlarının 'duyduğu güven' başarımızın temelini oluşturuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya birinciliği için yarışacak

Verilen bilgiye göre, kazananlar, yarışma için sunulan portfolyoların Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri jüri heyeti tarafından titizlikle incelenmesi sonucunda belirlendi. Jüri heyetinde farklı deneyimlere sahip 100'ün üzerinde üye yer aldı. Yarışmanın jüri listesi, organizasyonun şeffaflık ilkesi çerçevesinde web adresinde açıklandı.

Folkart, "5 Yıldız Ödülü-Avrupa Birinciliği" aldığı iki kategoride, Afrika, Arabistan, Asya Pasifik, Kanada, Karayipler, Orta ve Güney Amerika, İngiltere, Amerika'daki değerlendirmelerde "5 Star" alan rakipleriyle, bu kez dünya lideri olabilmek için yeniden jüri karşısına çıkacak. Yapılacak değerlendirme sonrası her kategoride "Dünyanın En İyileri" 22 Şubat 2024'te Londra'da ilan edilecek.